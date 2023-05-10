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Hayat

Muş'ta evlat nöbetindeki baba: Yılanın başı HDP ile PKK'dır

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu haftada da devam etti. PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "Bunca yıldır bizler evlatlarımız için HDP'nin kapılarında nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın sorumluluğu onlarda." diyerek sitem etti.

14:31 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Muş'ta evlat nöbeti devam ediyor.

Muş'ta evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

'Çocuğumu istiyorum' diye isyan etti

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı. Anne Ayten Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu istiyorum. Onlardan mal, mülk veya para istemiyorum. Bizler ciğerlerimiz için buradayız, başka da bir şey değil. Tek bir çocuk dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön gel. Gel teslim ol, yolunuz yol değildir. Onlar sizleri kandırıyorlar. Gelin devletinize teslim olun." dedi.

'Yıllardır evlat hasreti çekiyoruz'

Baba Halit Altun da "Yıllardır evlat hasreti çekiyoruz. Bunca yıldır bizler evlatlarımız için HDP'nin kapılarında nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın sorumluluğu onlarda. HDP şunu bilsin ki çocuklarımız getirilinceye kadar nöbetimizden ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bizler davamızın peşindeyiz. Yılanın başı HDP ile PKK'dır. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullandı.



#Muş
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