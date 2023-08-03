Muş'ta terörden temizlenen köylere geri dönüşler arttı

Devlet yatırımlarının sağlandığı merkeze bağlı Kayalısu köyüne 33 milyonluk yatırım ile yeni bir yol yapıldı. Köylerine geri dönüp yeni evler yaparak tarım ve hayvancılık yapmaya başlayan vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için yaklaşık 20 kilometrelik yol asfaltlandı. Ayrıca terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen yol, su, elektrik ve altyapı gibi temel ihtiyaçlar da yeniden devlet tarafından köylere ulaştırılıyor.

Terör nedeniyle 1993 yılında köyü boşaltmak zorunda kaldıklarını anlatan Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez de köye yaklaşık 120 ailenin dönüş yaptığını belirterek, “Kayalısu köyü yaklaşık 350 yıl önce kurulan bir köydür. 1993 yılında terör baskıları sonucunda boşaltıldı. Yaklaşık 27 yıl bazı mezralarımız kapalı kaldı. Köylülerimiz Adana, Mersin, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti. Şimdi ise huzurun sağlanması ile geri dönüşlerimiz başladı. Köyümüz sadece geçimini hayvancılık ile yapıyor. Hedefimiz hayvancılığı tekrardan canlandırarak büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımızı geri köye getirmektir. Şu an köyümüzde 120 hanemiz var. Çok şükür bugünleri de gördük. Bu yolu yapmak hep benim hayalimdi. Çok şükür yolumuzu yaptık. Çok sevinçliyim, çok gururluyum.” dedi.