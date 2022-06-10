Mustafa Cambaz’a vefa: Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor

15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Çengelköy’de şehit edilen Yeni Şafak Gazetesi Foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları bugün açıklanıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 1071 Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yoğun ilgi gören ve 5 binin üzerinde fotoğraf başvurusunun yapıldığı yarışmanın törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
3 KATEGORİDE YARIŞTILAR
- “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” kapsamında, foto muhabirlerinin objektiflerinden “2021’de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, ülkemizin kültür ve tarihine meraklı fotoğraf severlerden “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, yeni nesil fotoğrafçılığa merak salanlardan ise “Drone Çekimi - Serbest Haber” kategorilerinde fotoğraflar yer alacak.
EV SAHİBİ YENİ ŞAFAK GAZETESİ
Dereceye girenlerin açıklanacağı ödül töreni, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Nur Haktan’ın sunuculuğunu üstlendiği tören, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. TVNET ekranlarından canlı yayınlanacak olan törende ayrıca Kanun virtüözü ve bestekâr Göksel Baktagir’in performansı eşliğinde ilk 20’ye giren fotoğraflar sergilenecek.
SEÇKİN JÜRİ
- Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer aldı.
‘Ulu Camileri’ kitap oldu
15 Temmuz gecesi darbeci hainlerce katledilen Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım dolaşarak ulu camileri kayıt altına aldı. Cambaz’ın çektiği 10 bini aşkın fotoğraf arasından seçilenler Türkiye’nin Ulu Camileri isimli kitapta toplandı. Mustafa Cambaz, hayatını adadığı bu işi, ‘kayıt fotoğrafçılığı’ olarak tanımlıyordu.
5 bin fotoğraf yarıştı
Yarışmaya mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden 5 bini aşkın fotoğraf gönderildi. 17 Kasım 2021-17 Ocak 2022 tarihleri arasında gönderilen fotoğraflar 3 kategoride seçildi. Kazananlar arasında birincilere 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncülere ise 5 bin TL olmak üzere, 9 kişiye toplam 90 bin TL ödül takdim edilecek.