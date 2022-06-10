Mustafa Cambaz’a vefa: Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor

İsveç'te kilisenin gençlik kolları başkanı Müslüman oldu: En çok Fatiha Suresi'nden etkilendim

İsveçli ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olan Hugo Müslüman oldu. İslam'la şereflenen Hugo aynı zamanda bir kilisenin gençlik kolları başkanıydı. Domuz eti yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, kendisini en çok etkileyen surenin Fatiha olduğunu belirterek, 'Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten.' dedi.