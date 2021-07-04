Hayat Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz
KÜLTÜR SANAT

Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzeler ilgili önemli bir karar aldı. Bakanlık tüm müzelerin 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

Anadolu Masal Evi’nde çocukluklarını yaşıyorlar
GÜNDEM
Anadolu Masal Evi’nde çocukluklarını yaşıyorlar

Türkiye Gençlik Vakfı ile gençler projelere doyamadı
HAYAT
Türkiye Gençlik Vakfı ile gençler projelere doyamadı
Abone Ol Google News
Kurbanlıklar bu gece geliyor

Kurbanlıklar
bu gece geliyor

​TIR'lar İstanbul girişindeki alanlarda beklemeye başladı.
Milli yıldız imzayı attı

Milli yıldız imzayı attı

Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.
Biden diz çöktü

​İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önündeki fotoğraf gündem oldu.
Galatasaray'ın <br>istediği '10' numara

Galatasaray'ın
istediği '10' numara

​Gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması.

​'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.