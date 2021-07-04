Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzeler ilgili önemli bir karar aldı. Bakanlık tüm müzelerin 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu.

Tüm müzelerimiz;



➡️ Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz,



➡️ Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺’dir. #müzekart pic.twitter.com/KRmtObl6R3 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 4, 2021

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

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