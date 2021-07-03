Anadolu Masal Evi’nde çocukluklarını yaşıyorlar

Açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz 11 Haziran’da yapılan bina, masal çadırları, drama, dokuma, taş baskı, müzik, ebru ve seramik atölyelerinden oluşuyor.

Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Eskişehir Anadolu Masal Evi’nde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar masal dinliyor, Anadolu kültürüyle ilgili geleneksel bilgiler ediniyor, oyunlar oynuyor. Masal evi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öncülüğünde MEB ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde kuruldu. Açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz 11 Haziran’da yapılan bina, masal çadırları, drama, dokuma, taş baskı, müzik, ebru ve seramik atölyelerinden oluşuyor.

ZİYARETLER RANDEVU İLE

Konusunda uzman akademisyen tarafından derlenen 81 masalın görevli öğretmenlerce anlatıldığı masal evinde çocuklara Anadolu kültürü hakkında bilgiler verilip topaç, misket, sek sek gibi geleneksel oyunlar da öğretiliyor. Öğrenciler, çadırda dinledikleri masalın ardından etkinliklere katılıyor, bilgilerini pekiştiriyor. Hafta içi her gün açık olan Eskişehir Anadolu Masal Evi’nde ziyaret, okul idarecilerinin randevu almasının ardından gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Masal evini ziyaret eden Zehra Sarar Anaokulu öğretmenlerinden Burcu Kılınç binanın çocuklar için güzel şekilde dizayn edilmiş bir merkez olduğunu dile getirerek, “Çok anlamlı ve donanımlı bir yer. Çocukları hem eğlendiren hem geliştiren bir alan. Çocuklar burayı gördüğünde çok şaşırdı ve mutlu oldu. Çocuklarımız mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

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TÜRKİYE’NİN İLK MASAL EVİ

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Özgül Yalınbaş, bu yapının Türkiye’nin ilk ve prototip masal evi olduğunu söyledi. Masal evinde 5 öğretmenin görevli olduğunu belirten Yalınbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: