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ESKİŞEHİR

Anadolu Masal Evi’nde çocukluklarını yaşıyorlar

MEB ve UNESCO iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında açılan Eskişehir Anadolu Masal Evi’ne gelen öğrenciler, masal dinleyip, topaç, misket, sek sek gibi geleneksel oyunları öğreniyor. Koordinatör Özgül Yalınbaş, “İlk kez gaz lambası, yer sofrası, sedir gören çocuklarımız oluyor. Onların o andaki heyecanı bizi motive ediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Masal Evi’nde çocukluklarını yaşıyorlar
Açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz 11 Haziran’da yapılan bina, masal çadırları, drama, dokuma, taş baskı, müzik, ebru ve seramik atölyelerinden oluşuyor.

Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Eskişehir Anadolu Masal Evi’nde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar masal dinliyor, Anadolu kültürüyle ilgili geleneksel bilgiler ediniyor, oyunlar oynuyor. Masal evi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öncülüğünde MEB ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde kuruldu. Açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz 11 Haziran’da yapılan bina, masal çadırları, drama, dokuma, taş baskı, müzik, ebru ve seramik atölyelerinden oluşuyor.

ZİYARETLER RANDEVU İLE

  • Konusunda uzman akademisyen tarafından derlenen 81 masalın görevli öğretmenlerce anlatıldığı masal evinde çocuklara Anadolu kültürü hakkında bilgiler verilip topaç, misket, sek sek gibi geleneksel oyunlar da öğretiliyor. Öğrenciler, çadırda dinledikleri masalın ardından etkinliklere katılıyor, bilgilerini pekiştiriyor. Hafta içi her gün açık olan Eskişehir Anadolu Masal Evi’nde ziyaret, okul idarecilerinin randevu almasının ardından gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Masal evini ziyaret eden Zehra Sarar Anaokulu öğretmenlerinden Burcu Kılınç binanın çocuklar için güzel şekilde dizayn edilmiş bir merkez olduğunu dile getirerek, “Çok anlamlı ve donanımlı bir yer. Çocukları hem eğlendiren hem geliştiren bir alan. Çocuklar burayı gördüğünde çok şaşırdı ve mutlu oldu. Çocuklarımız mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN İLK MASAL EVİ

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Özgül Yalınbaş, bu yapının Türkiye’nin ilk ve prototip masal evi olduğunu söyledi. Masal evinde 5 öğretmenin görevli olduğunu belirten Yalınbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Çocuklar masal odamızda dinledikleri masalla ilgili etkinlikler yapmak ve bilgilerini pekiştirmek adına beceri atölyelerine alınıyorlar. Hem yaratıcılıklarını hem de masalla ilgili akıllarında kalanları canlandırabilecekleri birtakım etkinlikler yapıyorlar. Bahçemizde de geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz. Çocuklar bugün sadece bir masal evinin kapısını değil, geçmişimizin, kültürümüzün de kapılarını aralıyor. İlk kez gaz lambası, yer sofrası, sedir gören çocuklarımız oluyor. Onların o andaki heyecanı bizi motive ediyor.”
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