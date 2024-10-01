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New York’ta musiki sesleri yankılandı

New York’ta musiki sesleri yankılandı

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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New York Carnegie Hall’de düzenlenen “Birliğin Sesi” konserinde tasavvuf musikisi eserleri filarmonik olarak seslendirildi. Manhattan’daki dünyaca ünlü Carnegie Hall’de Nef Filarmoni Orkestrası tarafından düzenlenen tasavvuf musikisi konserinde mütefekkir ve mutasavvıf Kenan (Rifai) Büyükaksoy’un güfte ve bestelerinden oluşan repertuvar sunuldu. Konser, Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Birliğe Ulaş” şiirinin okunmasıyla başladı. Şef Orhan Şallıel tarafından yönetilen filarmoni orkestrasının icra ettiği klasik eserler, devlet sanatçısı Ahmet Özhan, tenor solist Emre Ömürlü ve bariton solist Serkan Kocadere tarafından seslendirildi. Sanatçılar, konser bitiminde seyircilerden büyük alkış aldı.




#müzik
#sanat
#kültür
#new york

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