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Hayat

Nijer’de Mevlana İdris İlkokulu

İHH, Nijer’in başkenti Niamey’de açtığı okula 2022 yılında vefat eden şair ve yazar Mevlana İdris’in ismini verdi. 150 öğrenci kapasiteli ilkokul İHH’nın bu ülkede inşa ettiği yedinci okul oldu.

04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:12 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İHH İnsani Yardım Vakfı Nijer’de açtığı okula 2022 yılında vefat eden şair ve yazar Mevlana İdris’in ismini verdi. Nijer’in başkenti Niamey’e bağlı Goudel bölgesinde açılan 150 öğrenci kapasiteli ilkokul’un üç sınıfı, bir idareci ve öğretmenler odası, üç tuvaleti ve verandası bulunuyor. Okulun açılışına, Nijer Milli Eğitim Bakanı Dr. Elisabeth Sherif, Türkiye’nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, yerel yetkililer, İHH gönüllüleri ve bölge halkı katıldı. İHH, Mevlana İdris İlkokulu’nu açarak 2019’dan bu yana ülkede yedi okul inşa etmiş oldu.



#İHH
#Nijer
#Eğitim
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