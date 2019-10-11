Hayat Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmede verildi
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Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi

2019 yılı Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi. 43 yaşındaki Etiyopya lideri, komşu ülkesi Eritre ile yaşanan büyük gerilimi sona ermesini sağlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abiy Ahmed.
Abiy Ahmed.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed 2019 NobelBarış Ödülü'nü kazandı.

Abiy Ahmet Ali kimdir?

Abiy Ahmed Ali 1976 yılında doğdu. 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana Etiyopya'da başbakanlık makamında bulunmaktakdır.

2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Abiy 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütmektedir.

Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirilmiştir

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