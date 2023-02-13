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Hayat

Nobel ödüllü aktivist, depremzedeler için Türkiye'ye 50 ev yaptıracak

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tawakkol Karman, başında bulunduğu "Tawakkol Karman Foundation" tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını söyledi.

12:34 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Tawakkol Karman

Tawakkol Karman

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman (Tawakkol Karman), Yemen Belqees televizyon kanalına açıklama yaptı. Karman, inşa edilecek evlerin Yemenlilerin Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışmasının göstergesi olduğunu ifade etti. Karman, söz konusu evlerin, AFAD aracılığıyla yaptırılacağını dile getirdi.

'Dayanışmanın nişanesi'

"Bu, zor zamanlarda ve hala Yemen'in yanında yer almayı sürdüren Türkiye'ye vefamızın bir ifadesidir" diyen Karman, dayanışmanın nişanesi olarak yapılacak evlere vakfın armasını yerleştirmek istediklerini kaydetti.



#Tevekkül Karman
#nobel
#maraş
17 dakika önce
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Nobel ödüllü aktivist, depremzedeler için Türkiye'ye 50 ev yaptıracak
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