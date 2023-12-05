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Nokta Yayın Grubu yayın hayatına başladı

04:00 - 5/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 01:57 - 5/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) bünyesinde kurulan Nokta Yayın Grubu, yayıncılık dünyasına adım attı. Yayın grubu bünyesinde Nokta Kitap, Fikir Kitap, Mesken Kitap ve İktisat Yayınları ile İnsan & Toplum, Tujise ve İş Ahlakı dergileri yer aldı. Tujise, İş Ahlakı, İnsan&Toplum dergileri de Nokta Yayın Grubu çatısı altında faaliyet gösterecek. Ayrıca prodüksiyon çalışmaları yapan Stüdyo da yayın grubuna dahil oldu. Tanıtım toplantısında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, çocuk, kitap yayıncılığı ve görüntülü yayıncılık alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sunar, üç yıl içinde 400 kitap yayınlama sayısına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Yayın grubu bünyesindeki tüm yayınlara “noktayayin.com” adresinden ulaşılabilecek.



#aktüel
#İlim Kültür Eğitim Vakfı
#İLKE
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