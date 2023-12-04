Filistinli yönetmene Fas’ta ödül

Uluslararası Film Festivali İdaresi yaptığı açıklamada, Filistinli Lina Süveylim’in “Bay Bay Taberiye” filmiyle, Fas’tan Kemal el-Azrak’ın “İsabat”ının jüri ödülüne layık görüldüğünü aktardı. En iyi erkek oyuncu ödülünü Türkiye’den Nehir Tuna’nın “Yurt” filmindeki rolüyle Doğa Karakaş, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Bosna’dan “Excursion” filmindeki rolüyle Asja Zara aldı. İsrail’in saldırıları sebebiyle hayatını kaybedenler ve Gazze ile dayanışma için festivaldeki bazı törenler de iptal edildi.