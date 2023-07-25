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Nusaybin'de sıcak saatler: Polise ateş açan PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir meskende polis memurlarına ateş açan PKK/KCK terör örgüt mensubu kadın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristin sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Öte yandan ikamette yapılan aramada Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu da kaydedildi.

22:36 . 25/07/2023 Tuesday
DHA
Mardin'de polise ateş açan PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de polise ateş açan PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de polis ekiplerine ateş açan PKK'lı terörist kadın etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.


Saldırıdan personelin yara almadan kurtulduğu, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


İkametin DBP'li eski başkana ait olduğu ortaya çıktı


Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamaya göre, ikamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


"Sansasyonel eylem gerçekleştirecekti"


Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.




#Mardin
#Nusaybin
#Terör Örgütü
#PKK
#Kadın Terörist
#Operasyon
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