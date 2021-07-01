Oğlu telefonda 1 saat oyun oynadı: Faturayı ödemek için arabasını sattı

Doktor olan Muhammed Mutaza'nın 7 yaşındaki oğlu, babasının telefonundan Dragons: Rise of Berk oyununu indirdi. Ücretsiz bir sürüm kullanmasına rağmen oyun içinde yaptığı bir dizi uygulama içi satın alma işlemleriyle telefonun faturası katlandıkça katlandı. Faturayı gören Mutaza, ilk başta dolandırıldığını sandı fakat gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

ARABASINI SATMAK ZORUNDA KALDI

Daily Mail'in haberine göre oğlu, bir saat oynadığı video oyununun sınırsız uygulama içi satın alma gibi bir hizmet sunduğunu bilmediğini söyledi. Mutaza, kendisine gelen 1.289,70 Sterlin (15.526 TL) cep telefonu faturasını ödemek için arabasını satmak zorunda kaldı. Mutaza, konuya ilişkin ise şunları söyledi:

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"Aslında dolandırıldığımı düşündüm. Bir çocuk oyununa bu kadar para harcamanın mümkün olacağını hiç düşünmemiştim.''

TEKNOLOJİ Çocukların oynadığı oyun karakterini etkileyebilir

UYGULAMA SATIN ALMAYA ZORLUYOR

Mutaza, yedi yaşındaki çocuğunun oyunu kaybetmekten veya karakterlerinin ölmesinden korktuğu için uygulamada satın alma yaptığını, oyunun defalarca satın alma konusunda baskı yaptığını söyledi. Ayrıca oyun içi uygulamalar konusunda kullanıcıları da uyardı:

''Günde bir tık ile sınırlı değil, 10.000 defa 'satın al' butonuna tıklayıp yarım saatte bir milyon pound harcayabilirsiniz."

PARASININ BİR KISMI İADE EDİLDİ

Apple'a şikayette bulunan eşi Fatima ve çocukları Ashaz, Areefa, 11 ve Aliyah ile birlikte yaşayan Mutaza'ya teknoloji devi tarafından yalnızca 207 Sterlin (2.495 TL) iade edildiğini belirtti.

''ÇOCUĞUMU VE BENİ DOLANDIRDILAR''

2005 yılından bu yana Apple müşterisi olduğunu söyleyen Mutaza, yasal işlem başlatacağını da söyledi:

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''Kredi kartımı neredeyse sonuna kadar doldurmuştu ve bu günlerde kredi kartınızla yaşıyorsunuz. 2005'ten beri Apple müşterisiyim, az önce telefondaki müşteri hizmetleri görevlisine 'Aferin beni dolandırdın, tebrikler çocuğumu dolandırmayı başardın' dedim. Onu kandırdın'. Ama bir daha senin için bir kuruş daha harcamayacağım." Apple, Daily Mail'e bireysel vakalar hakkında yorumda bulunmazken, "Satın Alma İste" özelliğinin varsayılan olarak 13 yaşın altındaki çocuklar için açık olduğunu söyledi.