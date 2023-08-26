OGM'nin yeni kanatları yangınlara kalkan oluyor

Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kurum, hava gücünü arttırmak için her yıl değişik sınıf ve kategorilerde helikopter ve uçak alımı planlıyor. Bu yıl, 19'u fiilen görevde, 2'si rezerv olmak üzere 21 yangın söndürme uçağı ve 63'ü fiilen görevde, 31'i de rezerv güç olmak üzere toplamda 94 helikopter, orman yangınlarına müdahale ederken su atar hava araçlarının yanında idari olarak da 6 helikopter ve 2 uçak ile 8 İHA bulunuyor. Yerlileşme çalışmaları kapsamında TUSAŞ tarafından üretilen ve "Nefes" ismi verilen üstün özelliklere sahip T70 su atar helikopter bu sezon yangınlarla mücadelede kullanılmaya başlandı.

Gece görüş özelliğine sahip ve 2,5 ton su atabiliyor

Gece görüş özelliğine sahip ve 2,5 ton su atabilen helikopter, bu yıl Yunanistan'daki de dahil katıldığı yangınlarda toplam 210 saat uçuş gerçekleştirdi. Deprem sonrası İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale etmek için bölgeye ilk ulaşan ve yangına ilk su atan helikopter olan Nefes, konuşlandığı yer itibarıyla özellikle Bodrum yarımadasında vuku bulan yangınlara hızla müdahale ediyor. Hareket kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle yangınlarda atış tur süresi diğer helikopterlere göre bariz düşük olan Nefes, bu özelliğiyle aynı zaman diliminde yangına diğer helikopterlere göre daha fazla sorti gerçekleştirebiliyor. En zor çevresel şartlarda dahi arıza çıkarmayan Nefes, Milas Havaalanı yakınında çıkan yangında hava sıcaklığının 40 derece üzerinde seyretmesine rağmen üstün performans göstererek yangının büyümesi ve ilerleme hızının yavaşlatılmasında önemli rol oynadı.

Otağ, ileri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemlerine sahip