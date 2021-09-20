Öğrencisini taciz eden Celal Şengör: Bunda bir anormallik görmüyorum

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı anlar büyük tepki toplamıştı.

OYNAT 00:27 Prof. Dr. Celal Şengör: Öğrencimin eteğini kaldırıp tokat attım Prof. Dr. Celal Şengör, Zoom üzerinden yaptığı yayında kendisini kızdıran bir öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını anlattı. Şengör'ün, 'Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki, saniyede eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. 'Bana bak' dedim, 'Baban bunu yaptı mı?' dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. 'Hah' dedim 'Eksik kalmış, şimdi tamamlandı.'' sözleri sosyal medyada infiale yol açtı. BiP'te paylaş

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Üniversite yönetimi tarafından hakkında soruşturma da başlatılan Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat atmasının taciz olmadığını savundu.

"BUNDA ANORMALLİK YOK"

Kanal D’de yayımlanan 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programın sunucusu Hakan Ural'ın aktardığına göre, Şengör, "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" dedi.

"ETEĞİNİ KALDIRIP TOKAT ATTIM"

Öğrencisinin kendisini çok kızdırdığını vurgulayan Şengör, pişkin bir şekilde taciz anlarını şu sözlerle anlatmıştı: Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki, saniyede eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. 'Bana bak' dedim, 'Baban bunu yaptı mı?' dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. 'Hah' dedim 'Eksik kalmış, şimdi tamamlandı.

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HAYAT Prof. Dr. Celal Şengör: Öğrencimin eteğini kaldırıp tokat attım

HAYAT Öğrencisini taciz ettiğini anlatan Celal Şengör ile ilgili İTÜ'den açıklama: Soruşturma açıldı