Hayat Oğuz Atayın Tutunamayanları yazdığı eve tabelası asıldı
KÜLTÜR SANAT

Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı yazdığı eve tabelası asıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tanpınar Araştırmaları Merkezi'nin "İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası" projesi kapsamında, yazar Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" romanını yazdığı Beyoğlu'ndaki evine bilgilendirme tabelası asıldı.

Haber Merkezi AA
Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanını yazdığı binaya asılan bilgilendirici tabela.
Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanını yazdığı binaya asılan bilgilendirici tabela.

Beyoğlu Belediyesi ile MSGSÜ iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vefatının 42. yılında Oğuz Atay'ı anma ve anlama adına bir araya geldiklerini söyledi.

Yıldız, "Atay'ı rahmetle anıyoruz. Bugün onun 'Tutunamayanlar' romanını yazdığı bu tarihi mekanda, onu sevenler olarak hatırasını yaşatmak üzere toplandık" dedi.

Beyoğlu'nun geçmişinden güç alarak, kültür ve sanat merkezi olduğunu daha güçlü şekilde ifade etmeye sürdüreceklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün MSGSÜ Tanpınar Araştırmaları Merkezi'nin projesi olarak Türk edebiyatına yön veren ve 20. yüzyılın en seçkin edebiyatçılarından kabul edilen Oğuz Atay'ı anıyoruz. Bundan sonra Beyoğlu Belediyesi olarak biz de 'Beyoğlu'na Değer Katanlar' projesi kapsamında benzer etkinlikler gerçekleştireceğiz."

Tabela asma etkinliğine MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli katıldı.
  • MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci de bir hayalin gerçekleştiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Tanpınar Araştırmaları Merkezi'nin projelerinden biri İstanbul'da yaşamış değerli bütün yazarların yaşadıkları mekanlara dair plakalar koymak ve böylece farkındalık yaratmaktı. Beyoğlu Belediye Başkanımıza sürecin bu kadar hızlı gerçekleştirilmesinde göstermiş olduğu çabadan ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beyoğlu'nun İstanbul kültür sanat hayatının merkezi olduğunu vurgulayan İnci, binanın önünden geçenlerin "Tutunamayanlar" romanının yazıldığı yer olduğunu gösteren tabelayı okuduğunda Oğuz Atay'a bir selam vereceklerini söyledi.

İnci, yerleştirilecek tabelaların MSGSÜ tarafından tasarlanacağını dile getirerek, "İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası" projesinin ikinci durağının Üsküdar'da Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilişkili bir mekana asılacak bilgilendirme tabelasıyla devam edeceğini bildirdi.

  • Oğuz Atay, 13 Aralık 1977'de vefat etti. Atay, ünlü romanı Tutunamayanlar'ı, Beyoğlu Hayriye Caddesi'nde bulunan 7 numaralı binanın ikinci katındaki evinde yazmıştı.
100 bin konuttadetaylar belli oldu

100 bin konutta
detaylar belli oldu

​140 ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlara satılacak.
2020de kullanılabilecek

2020'de kullanılabilecek

Kartlarda biriken puanlar için bankalardan açıklama.
Yapay zekayakalayacak

Yapay zeka
yakalayacak

Sigara içip telefonla konuşan sürücüye kötü haber.
Görenler <br>şaşkınlıkla izledi

Görenler
şaşkınlıkla izledi

​Dünyanın en büyükleri peş peşe Boğaz'dan geçti.
Plaka değişti<br>uykuları kaçtı

Plaka değişti
uykuları kaçtı

İlk arabasının sevincini yaşamadan satacak.
Tren çarptı<br>hurdaya döndü

Tren çarptı
hurdaya döndü

Sis nedeniyle treni göremedi biri çocuk 3 kişi öldü.
AK Parti teklif etti <br>İmamoğlu reddetti

AK Parti teklif etti
İmamoğlu reddetti

Mahalleli konut yerine yeşil alan olmasını istiyor.
Çinlileri çıldırttı

Çinlileri çıldırttı

​Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımından rahatsız oldular.
BM'den <br>istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

BM'den
istediğini alamayan Rumlar çıldırdı

Tarihi mutabakatının ardından BM ile ters düştüler.
Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

Kar beklenirken sıcaklıklar artıyor

​Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak.
Büyük<br>kaygı duyuyoruz!

Büyük
kaygı duyuyoruz!

​ABD'nin silah ambargosu kararına KKTC'den tepki.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Trump'ı Zeve Şehitliğine davet etti

Trump'ı Zeve Şehitliğine davet etti

'Ermeni çeteleri mezaliminin en büyük kanıtı.'
Erdoğan misafir etti

Erdoğan misafir etti

Kar kış demeden 2 km yürüyerek okula gidiyordu.
Ruslar planlıyor<br>BAE ise yönetiyor

Ruslar planlıyor
BAE ise yönetiyor

Komutandan Libya'daki savaşa yönelik itiraf.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

Nişanlı çift akılalmaz kazadan sağ kurtuldu.
Afganların<br> arasına katacaklardı

Afganların
arasına katacaklardı

​Yunanistan'a kaçıracaklardı şebeke çökertildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.