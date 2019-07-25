Hayat Olumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyor
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Olumlu etkileri olduğuna inanılan taşlardan tespih yapıyor

İzmir'deki Kızlarağası Hanı'nda el yapımı takılar satan Güler Avanoğlu, insanları negatif enerjiden koruduğuna ve zihinsel konsantrasyon sağladığına inanılan doğal taşları kullanarak tespihler hazırlıyor.

Haber Merkezi DHA
Güler Avanoğlu
Güler Avanoğlu

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda özel taşlar kullanarak tespihler yapan evli ve 2 çocuk annesi Güler Avanoğlu, kullandığı taşların her birinin insan bedeni üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu söyledi.

5 yıl önce akik taşının felçli hastalar üzerindeki olumlu etkilerini gözlemleyerek bu alana ilgi duymaya başladığını anlatan Avanoğlu, o günden itibaren çevresinden topladığı özel taşları farklı takılarda kullanmaya başladı. Kızlarağası Hanı'nda açtığı stantta çoğunluğu tespihlerden oluşan takılarını sergileyen Avanoğlu, eşi İsmail Avanoğlu'nun desteğiyle siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Doğal taşlardan yapılan tespihler.

Araştırıp okuyor

Taşları hafife almamak gerektiğini belirten Avanoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Taşlarla ilgili bilinçli olmak lazım. Ben ilk olarak akik taşının felçli hastaların beden ısılarını dengelediğine şahit olmuştum. Bana yanlış bilgilerle gelen çok sayıda insan var. Taş bilim uzmanı değilim, ama yürüdüğüm yolda doğru ilerlemeye çalışıyorum. Çok araştırıp okuyorum. Taşları birebir tanıdığım için anlaşmalı olduğum toptancıdan satın alıyorum" dedi.

Taşların etkileri konusunda insanların fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyen Güler Avanoğlu, birçok kişinin aldatıldığını ifade etti. Kendisinden alışveriş yapan bazı müşterilerin, sahip oldukları bazı taşları değerli sandığını belirten Avanoğlu, taşların özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

  • "Akik taşı vücudun dengesini, ısısını eşitlediğini gösteriyor. Sinirlenince ısımız biraz yükselir, bu taş vücudu rahatlatır. Yeşim taşı tansiyona iyi gelir, kan basıncını düşürür. Su taşı da müthiş bir taştır. Bedeni rahatlatır. Çok uzun yıllar önce savaşlarda gemide bulunanlar, üzerlerinde bu taşı taşırlarmış. Bunu bir makalede okumuştum. Granat taşı da can alıcı, ruhu hareketlendiren pozitif olmamızı sağlayan bir taş. Obsidyen kan dolaşımını hızlandırır, toksin atımına yardımcı olur. Florit baş ağrısına iyi gelir, konsantrasyonu güçlendirir. Yıldız taşı aşk ve şans taşıdır. Bu taşlarla hazırlanan tespihler oldukça ilgi görüyor. 70 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuyorum."

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