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Hayat Ömür Akkordan yeni kitap İlk yemek kitabı Abbasilerin
AKTÜEL

Ömür Akkor'dan yeni kitap: İlk yemek kitabı Abbasilerin

Ünlü şef Ömür Akkor’un son kitabı, “Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Akkor o dönemdeki yemeklerin Türk mutfak kültürüyle ilişkisini ise şu şekilde anlattı: O dönem yapılan yemeklerin birçoğunu Osmanlı sarayında görüyoruz. Sebebi, Abbasilerin yazdığı ilk yemek kitabı var, Kitabü’t- Tabih. 3 nüsha el yazması bulunuyor. Üçü de Türkiye’de. Osmanlı Sultanları o kitabı çok seviyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömür Akkordan yeni kitap: İlk yemek kitabı Abbasilerin
Ömür Akkor

Ömür Akkor’un son eseri “Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü” kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Ömür Akkor, yüzyıllar öncesinden gelen sofra kültürünü anlattı. Akkor, “Hz. Peygamber döneminde sadece hurma sofraya geldiğinde yemek sayılıyordu. Hurmayla su gelirse ziyafet sayılırken, zeytinyağı, ekmek ve su gelirse şölen gibi karşılanmıştır.” dedi. Akkor, Arapçada, az yemek yemeği çağrıştıran 20-25 kelime olduğunun altını çizerek, “Peygamber Efendimizin en sevdiği yemeğin tirit olmasının sebebi de bayat ekmelerin ziyan edilmemesi mantığıyladır.” diye konuştu.

HZ. HIZIR VE İLYAS KEREVİZ YİYORDU

  • Dönemin yemek kültüründe kerevizin önemli bir yeri olduğunu keşfettiğini aktaran Ömür Akkor, şunları söyledi: “Kerevizi daha çok Avrupa coğrafyasından bir besin olarak düşünürken, özellikle 11. ve 12. yüzyıldan sonra çok yaygın kullanıldığını görüyoruz. Hatta hazreti İlyas ile hazreti Hızır’ın senede bir kez Mekke’de buluşup kereviz yediklerine dair rivayet vardır.

Akkor, şunları söyledi:

  • “12. yüzyıldan sonra yapılan yemeklerin çoğunu Osmanlı sarayında görüyoruz. Bunun sebebi de Abbasilerin yazdığı ilk yemek kitabı, Kitabü’t-Tabih sayesinde. 3 el yazması nüshasının üçü de Türkiye’de. Bunun sebebi de Osmanlı Sultanları o kitabı çok seviyor.”

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