Hayat Ünlü şef ve seyyah Ömür Akkor yeni hedefini açıkladı 40 bin yıllık bir yemek yolcuğuna çıkacağız
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Ünlü şef ve seyyah Ömür Akkor yeni hedefini açıkladı: 40 bin yıllık bir yemek yolcuğuna çıkacağız

Ünlü şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, Ketebe Yayınları’ndan çıkan "Türkiye Gastronomi Atlası" kitabı seyahat ve yemek severlerin büyük ilgisini çekti. Kitap bir günde 6 bin 500’lük bir satış rakamını yakaladı. Akkor, "Türkiye Gastronomi Atlası" kitabının ardından yeni hedefi de açıkladı.

Antalya’da Beldibi ve Karain Mağarası’nda insanların ilk balık yediklerine dair izler olduğunun altını çizen Akkor, "Yeni kitaplarda Anadolu’nun ilk insanlığı döneminden Osmanlı sonuna kadar katman katman üst üste Anadolu’yu koymak istiyoruz. 40 bin yıllık bir yemek yolcuğuna çıkacağız" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ünlü şef Ömür Akkor yeni hedefini açıkladı: 40 bin yıllık bir yemek yolcuğuna çıkacağız (Ömür Akkor kimdir?)
Ömür Akkor

Antalya’da düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi"ne katılan Ömür Akkor, Türkiye Gastronomi Atlası, pandeminin mutfağa faydaları ve yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Pandemi mutfağa ilgiyi arttırdı"

Pandeminin insan hayatına yaptığı olumlu katkılardan bahseden Akkor, “Aslında en iyi tarafı, evde beraber yemek yapma, beraber sofraya oturma, beraber ekmek yapma, ızgara köfte yapma gibi tüm ailenin birlik olmasını sağladı. Birbirimize ayıracak vaktimiz oldu.

Pandemiyle birlikte insanlar mutfakta daha çok bir arada oldu. Biz uzun zamandır sofranın birleştirici gücünü unutmuştuk. Halbuki Anadolu kültüründe, düğünde, ölümde, kız istemede, bayramda yemekle ağırlanırsınız. Türklerin geçmişinde hep bir yemek kültürü var.

Pandemi sürecinin bize en olumlu katkısı bir arada olma, bir arada yemek yapma, birlikte yemek yeme geleneklerimiz de olduğunun farkına vardık” diye konuştu.

Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''
HAYAT
Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''

İHA

"Yemeğin en iyisi evde yapılır"

Bir şef olarak bu durumdan çok mutlu olduğunun altını çizen Akkor, “Bir şef, bir lokanta sahibi olarak görünse de, ben her zaman evde yapılan yemeğin her lokantanın yemeğinden üstün olduğunun kanaatindeyim. Bir yemeğin iyisi evde yapılır. Evde yemeklerin yeniden yapılmaya başlaması beni motive etti. Anne yemeği, babaanne yemeğidir.

Biz kendi restoranımızda evdeki bir ziyafet sofrasını canlandırmak istiyoruz. Asla insanları yapamayacağı bir sofraya ya da hayale götürmek istemiyoruz. Çok sorular soruldu ya sosyal medyadan ya telefondan. ‘Şu tavayı, şu kebabı nasıl yapıyorsunuz, bu ekmek nasıl pişecek’ gibi. Bunu çok mutlulukla karşıladım” dedi.

"Seyahate çıkacaklara rehber"

Normalleşmenin başladığı bugünlerde insanların yemek yapmaya bir süre ara vereceğini dile getiren Akkor, “Bunun yerine biraz ülkemizi gezerek yemek yiyecekler. Mutfağı geliştirme hissine eriştik artık. Yaptıklarımızı artık bize yetmiyor. Sanki bu dönem Türkiye keşfe çıkacaklar. Bu noktada Türkiye Gastronomi Haritası’nın güzel bir rehber olacak” dedi.

"Geleneksel mutfak"


Ketebe Yayınları ile birlikte Türkiye Gastronomi Atlası’nı hazırladıklarını kaydeden Akkor, “İnsanlara şehirleri gezerken haritalar hazırladık. Bulundukları yerde hangi pazara gitmeliler, nerede ne yemeliler. Esnaf lokantaları ve geleneksel lezzetlerle ilgili nokta yerler yazdık. Antalya’ya gelen turistler tahinli piyaz yemeden döndü.

Antalya’nın tahinli piyazı dünyanın en önemli tabaklarından bir tanesidir. Ama biz bunları kenara koymuştuk. Bu dönemde tekrar keşfe çıkılacağı, Anadolu lezzetlerinin yükseleceği, geleneksel mutfağın kazanacağı bir dönem olacak.

Sağlık açısından da söylüyorum, en rafine olmayan en gerçek gıdaya dayalı mutfaktır. Hem sağlık hem geleneksellik açısından hem de dünyadaki olması gerektiği yer açısından çok güzel bir yere doğru gidecek. Geleneksel mutfak bu süreçte kazandı.

İnsanlar bağışıklık sisteminin kuvvetlendirmenin ne demek olduğunu anladılar. Gerçek gıdalara ihtiyaç var. Anadolu’nun tamamı gerçek gıdaların doğduğu merkezdir” dedi.

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"Bu ilgiyi düşünmemiştim"

Gastronomi Atlası’nın bu kadar ilgi görmesini memnuniyetle karşılayan Akkor, “İnsanlar benden yıllardır haritaya istiyorlardı. Bunu ben bir günde 5 bin, 6 bin satar diye düşünmemiştim. Ben çok iyi bir roman yazmadım. Edebiyatçı tarafımda yok. İnsanların görünce sempati duyabileceği, seyahate çıkmak isteyebileceği, Anadolu mutfağını öne çıkarması ve bütçeye uygun olması önemli.

  • Kişi başı 300- 700 lira para verilen restoranlar yazmadım. 30 liraya köfte, 20 liraya güveç yenilen yerleri yazdım. Büyük karşılık buldu.28. kitabım benim.

Kendime kolay kolay yazarım demem. Ama bir yazarlık unvanım var artık bu kadar kitap yazdığım için. Bu kadar hızlı satış yapan kitabım olmamıştı. Haftalık listeye bir günde en çok kitap satarak 2 numaran girdik. Hafta sonunda ihtimalle Türkiye’nin çok satan kitabı olacak. Gösterilen ilgiden memnunum” dedi.

İHA

"Satış önemli değil"

Ömür Akkor’un kitabı çok sattı tarafıyla fazla ilgilenmediğinin altını çizen Akkor, “O kitapta ben Anadolu mutfağına sahip çıktım. Okuyucu da buna sahip çıktı. Benim fazla satıp satmamam önemli değil. Önemli olan kitap içindeki kültürü, üreticiyi, helvacıyı, esnafı, pazarı, dönerciyi satmam daha önemliydi. Karşılık bulduğu için onlar adına çok sevinçliyim. Bir yazar olarak ta onur duydum. Ketebe Yayınevi koşulsuz destek verdi beraber başarıya ulaştık” diye konuştu.

Anadolu’daki iftar sofraları daha mütevazı
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Anadolu’daki iftar sofraları daha mütevazı

"Yeni proje"

Bir sonraki hedefinin Ketebe Yayınları ile birlikte balık üzerine bir çalışması olacağının müjdesini veren Akkor, “Antalya’da Beldibi ve Karain Mağarası’nda insanların ilk balık yediklerine dair izleri var. Balık kılçığı çiziyorlar mağaraya. Yeni kitaplarda Anadolu’nun ilk insanlığı döneminden Osmanlı sonuna kadar katman katman üst üste Anadolu’yu koymak istiyoruz. Osmanlı saray mutfağını bitirirken o balık kılçığının nasıl uskumru dolması olarak geldiği o, 40 bin yılı hikayesi var. Anadolu’da yenilen tüm yemekleri üst üste koyacağız. Mağara duvarındaki balık kılçığından yola çıkarak, mutfağın nereye geldiğini, Anadolu mutfağını üst üste koyarak 40 bin yıllık bir yemek yolcuğuna çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Aşçı Ömür Akkor 3500 metredeki üs bölgesinde Mehmetçikler için yemek yaptı
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Aşçı Ömür Akkor 3500 metredeki üs bölgesinde Mehmetçikler için yemek yaptı

Şef Ömür Akkor kimdir?

Uludağ Üniversitesi “İktisat Bölümü” mezunudur. Halen ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi “Kültürel Miras ve Turizm” bölümüne devam etmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde “Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı Mutfağı” ve “Türk Mutfağı” dersleri vermiştir. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 350.000 km” projesini tamamlamıştır. Proje “Türk mutfağı için 500.000 km” olarak devam etmektedir. Bu seyahatler sonucunda yazdığı "Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi”nin ilk cildi 2016 yılında yayınlanmış olup ikinci cildi 2018’de, üçüncü cildi de 2020 yılında yayınlanmıştır.

  • Ömür Akkor’un Türk mutfak kültürü üzerine yazdığı 28 adet yemek kültürü kitabının yanı sırada görme engelliler için hazırladığı 3 adet yemek kitabı bulunmaktadır.

2013, 2014 ve 2016’da yazdığı kitaplar, yemek kitaplarının Nobel’i sayılan Gourmand Cookbook Awards tarafından dalında dünyanın en iyisi seçilmiştir.

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