Hayat Önce karpuzu sonra koyun postunu götürdü
AKTÜEL

Önce karpuzu sonra koyun postunu götürdü

Son zamanlarda sıklıkla yaşanan hayvanların köylere veya şehirlere inmesi olayı bu sefer de Tunceli'de yaşandı. Köye gelen boz ayı önce karpuz kapuklarını yedi sonrasında koyun postunu sürükleyerek götürdü.

Haber Merkezi DHA
Ayının köye indiği görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.
Ayının köye indiği görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen bozayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile çekerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü.

Ayılar neden köylere geliyor?

Ayılar genellikle sonbaharda kendi yaşam alanlarının dışına çıkar. Yiyecek sıkıntısı yaşayan ayı, sonbahar nedeniyle bağ ve bahçelerde meyvelerin bol olması nedeniyle inebilir.

Ayı ihtiyacı kadar olan meyveyi, balı veya diğer sebzeleri aldıktan sonra hemen oradan uzaklaşır. Uzmanlar, insanların doğadaki yerleşme tutkusunun ayı gibi yırtıcı hayvanların gıda bulmak için şehir merkezlerine inmesine yol açtığını söylüyor.

Gündüz vakti köye ayı indi
GÜNDEM
Gündüz vakti köye ayı indi

Ayılar şehre neden iner?
AKTÜEL
Ayılar şehre neden iner?

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