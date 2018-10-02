Önce karpuzu sonra koyun postunu götürdü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen bozayı, bir evin yakınındaki koyun postunu dişleri ile çekerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir evin yakınında, karpuz kabuklarını yiyen ayı, daha sonra koyun postunu sürükleyerek ormana götürdü.

Ayılar neden köylere geliyor?

Ayılar genellikle sonbaharda kendi yaşam alanlarının dışına çıkar. Yiyecek sıkıntısı yaşayan ayı, sonbahar nedeniyle bağ ve bahçelerde meyvelerin bol olması nedeniyle inebilir.

Ayı ihtiyacı kadar olan meyveyi, balı veya diğer sebzeleri aldıktan sonra hemen oradan uzaklaşır. Uzmanlar, insanların doğadaki yerleşme tutkusunun ayı gibi yırtıcı hayvanların gıda bulmak için şehir merkezlerine inmesine yol açtığını söylüyor.

GÜNDEM Gündüz vakti köye ayı indi