Onlar çocuklarına sarılamıyor: Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun

Bugün Anneler Günü... Dünyanın dört bir yanında çocuklarıyla bir araya gelen anneler için adeta bayrama dönüşen bu güzel gün, bazı anneler için ise hüzün vesilesi oldu. Koronavirüs salgınının en büyük savaşçısı olan sağlıkçı anneler, aylardır aileleriyle aralarına sosyal mesafe koyarak yaşamaya çalışıyor. Kimi anneler kilometrelerde uzaklıktaki memleketine gönderdi çocuklarını, kimileri ise 'sosyal izolasyon şart' diyerek evini ayırmak zorunda kaldı. Bazı sağlıkçı anneler ise aynı evde dahi olsa, çocuklarının sesini kapalı kapılar ardından duyarak bir parça moral bulmaya çalışıyor.

OYNAT 00:45 Şehit Eren'in annesinden, anneler gününde mezar başında ağıt Trabzon'un Maçka ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, 'Yarın anneler günü Eren, çiçeğini bekliyorum. Parası olmadığından ormandan topladığı çiçekleri bana getirirdi' dedi. BiP'te paylaş

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SARILAMIYORUM, ÖPEMİYORUM.

Fatih’te filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Pınar Toklucu.

Koronavirüs, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana hummalı bir çalışmanın içine giren, bu uğurda evinin yolunu kaybeden sağlık çalışanlarının Anneler Günü'nü kursağında bıraktı. 14 yıllık Diş Hekimi Pınar Toklucu, 4 ve 7 yaşındaki çocuklarıyla yaşam alanlarını dahi ayırdığını belirterek, "Akşam mesai bitip eve gittiğimde çocuklar beni kapıda karşılayamıyor. Ben eve geçerken odalarının kapılarını kapatıyorlar. Sarılamıyorum, öpemiyorum tam 1.5 ay oldu" dedi.

KAPIDA DAHİ KARŞILAMIYORLAR

Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan ancak Kovid-19 salgını süresinde Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibinde görev alan Toklucu, "Kovidli hastalarla direkt temas ettiğimiz için Ali (4) ve Esedullah (7) isimli iki çocuğum ve annemle aramıza sosyal mesafe koyarak, yaşam alanlarımızı ayırdık. Eşimle ben bir odada onlar ise başka odada yaşamayı sürdürüyor. Eve gittiğimde eşyalarımı kapıda çıkarıp içeri giriyorum Hiçbir yere dokunmadan, tüm eşyalarımı makineye atıp 70 derecede yıkıyorum. Biz evde de maske takıyoruz, el dezenfektanı elimizden hiç düşmüyor, çocuklar da kolonyayla geziyor. Akşam mesai bitip eve gittiğimde çocuklar beni kapıda karşılayamıyor. Ben eve geçerken odalarının kapılarını kapatıyorlar. Sarılamıyorum, öpemiyorum tam 1.5 ay oldu" dedi.

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KORONAVİRÜS Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

KAVUŞMAK İSTİYORUM

Zülfiye Yalçın ve oğlu.

Hemşire Zülfiye Yalçın da koronavirüs nedeniyle evlat hasreti çeken annelerden biri. Vakalar çıkmaya başladığında Eliz Cemre (3) ve Yiğit Ali (4) isimli çocuklarını memleketi Ordu'ya götüren Yalçın, "Çocuklar anneanne ve dedeyle beraber. Kızım daha küçük olayın pek farkında değil ama oğlum herşeyin farkında. Bilinçli bir şekilde sürekli 'kavuşmak istiyorum' diyor. Kavuşamadığımız için benimle konuşmuyor. Eşim de kardeşinde kalıyor, sadece görüntülü konuşabiliyoruz. Evde tek başıma kalıyorum Geçtiğimiz günlerde babam çocuklara, 'sizi köyde arabayla gezdireyim mi demiş. Oğlum hemen atılarak, 'virüs mü bitmiş, gidiyor muyuz yoksa' demiş. Bunu duyunca da ben bittim" diye anlattı.

FOTOĞRAF 14 Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır evine gitmeyen ve çalıştığı hastanenin yurdunda kalan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Aslı Avcı, 12 ve 5 yaşındaki kızlarını görebilmek için her gün iş çıkışı evlerinin önüne gidiyor, cama çıkan kızları ile uzaktan da olsa birkaç dakika görüşüp tekrar kaldığı yurda geri dönüyor. Onun dışında sadece görüntülü telefon görüşmesiyle kızlarına duyduğu özlemi gidermeye çalışan fedakar sağlık çalışanı anne, çocuklarına doyasıya sarılacağı günü iple çekiyor. 41 yaşındaki Aslı Avcı, Kızlarıma annem ve eşim bakıyor. Annem de tansiyon hastası. Onları koruyabilmek için haftalardır evime gidemiyorum. 5 yaşındaki kızım şu an 39,5 derece ateşle evde yatıyor. Bu sabah beni aradı ve 'Anne, senin hastalarına başka bir arkadaşın baksa, sen de gelip bana baksan; ben de hastayım' dedi. O evde anneannesi, ablası ve babasıyla güvende çok şükür. Ama buradaki hastaların da bizlere ihtiyacı var. Pek çok arkadaşımız aylardır ailelerini, çocuklarını göremiyor. Bu yıl, biz sağlık çalışanları için en zor anneler günü oldu. Umarım bir an önce bu süreç biter ve hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz ifadelerini kullandı. Pandemi hastanesi ilan edildiklerinden beri evine gidemediğini söyleyen Avcı, İki tane kızım var. Ezgi ve Naz. Büyük kızım 12 yaşında, 12 yıldır anneliği bana yaşattığı özellikle ona çok teşekkür etmek istiyorum. Rabbimin verdiği en güzel hediyeler onlar, çocuklarımız. Yaşadığım en anlamlı ve zor anneler günü olacak bu. Bu süreç ne kadar böyle devam edecek bilmiyoruz. Buraya gelmek zorundayız, evi idare etmek zorundayız, yükümüz çok daha ağırlaştı sağlık çalışanları olarak. Ailelerimizden uzak kaldık. İnşallah bu günler geçecek. Akşam mesai bitiminde evime gidip camdan çocuklarımı görüyorum, sonra tekrar hastanenin bize tahsis ettiği yurda geri dönüyorum. Sonra da görüntülü konuşma ile aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyoruz. Üç arkadaşımla birlikte kalıyorum. Onların da çocukları var, birininki 3, diğerininki 5 ve 6 yaşlarında. Onlar da evlerinden ayrılar. Bu dönemi hep birlikte, birbirimize destek olarak atlatmaya çalışıyoruz dedi. Çocuklarımızdan uzak kalmak, sadece kapı önünden görmek hem onlar hem benim için inanılmaz derecede yıpratıcı diyen Hemşire Aslı Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: Ameliyathanemizde 5 oda şeklinde çalışıyoruz. İkisi Kovid pozitif vakaların ameliyatlarını yaptığımız salon. Geri kalanda da acil vakaları alıyoruz. Sezaryenler, ortopedi ameliyatları, kalp gibi. Kovid vakaları ekstra zor. Çünkü ekstra koruyucu kıyafetler giyiyorsunuz; içerisi negatif basınçlı odalar, o koruyucu ekipmanların içinde inanılmaz derecede sıvı kaybediyor ekiptekiler. Vakanın sonuna doğru artık sıcak ve oda şartları dayanılmayacak bir hale gelmeye başlıyor. Bir de sürekli tulum içerisinde çalışıp su gibi terledikleri için dışarı çıktıklarında daha sonra öksürük gibi başka şikayetler de başlıyor. Kovid mi, değil mi, herkes birbirine şüphe ile bakmak zorunda kalıyor emin olana kadar. Şu bir gerçek, koruyucu ekipmanlar açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık. Malzeme açısından çok rahat bir şekilde geçirdik bu dönemi. Burada gerçekten savaşıyoruz. Ama görmediğimiz bir düşmanla uğraşıyoruz Sağlık çalışanları için en zor anneler günü: Tek sıkıntımız özlem Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs savaşında en ağır yükü sırtlanan sağlık çalışanları oldu. Haftalardır evlerine gidemeyen doktor ve hemşireler, ailelerine kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor. Bu yılki Anneler Günü'nde de en hüzünlü olanlar yine sağlık çalışanları oldu. Salgın başladığından beri hastanenin tahsis ettiği yurtta kalan ve evine gidemeyen 2 çocuk annesi Hemşire Aslı Avcı, bu yılki anneler gününün en anlamlı ve zor anneler günü olduğunu söyledi. Aslı Avcı, her gün mesai sonrası oturdukları evinin önüne gidiyor, balkona çıkan kızlarını birkaç dakikalığına görüp ayrılıyor. BiP'te paylaş

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İki kutsal görev bir arada

Hülya Çiftçi

Yeni tip koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan “polis” anneler, sokağa çıkma kısıtlamasında da gece gündüz nöbette.

Sokağa çıkma kısıtlamasında herkes evdeyken halkın huzuru için gece nöbeti tutan polis anneler, vatan ve evlat sevgisinin verdiği güçle yorulmadan çalışıyor. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Hülya Çiftçi, bir çocuk annesi olduğunu belirterek iki kutsal görevi severek yaptığını ifade etti. Çiftçi, "Her iki kutsal mesleği de seve seve yapıyorum. Bir çocuk annesiyim. Elbette zorlukları var ama severek yapılan her işte aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur" diye konuştu.

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ÇOCUĞUMUZA VARDİYALI BAKIYORUZ

Betül Can

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Şentepe Polis Merkez Amirliğinde görevli polis memuru Betül Can ise, “Çocuğumuza bu zor günlerde vardiyalı bakıyoruz. Sağ olsunlar amirlerimiz de bu konuda yardımcı oluyorlar. Mesleğimizi severek yaptığımız için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz."

OYNAT 01:04 EGM’den Anneler gününe özel video Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler gününe özel bir video klip paylaştı. Klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi. EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi, “Karşılıksız sevgileri ve fedakârlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü' kutlu olsun.” BiP'te paylaş

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Burada Anneler Günü yoktur

Fethiye Ali ve torunları.

Esed rejimi ve destekçilerinin Halep'e düzenlediği saldırılardan yerinden edilen 62 yaşındaki babaanne Fethiye Ali, bombardımanda hayatını kaybeden oğlunun 5, yaralı oğlunun da 3 çocuğuna hem analık hem de babalık yapıyor. Suriye'de 9'uncu yılını geride bırakan iç savaşın mağdur ettiği anneler, Anneler Günü'ne bu yıl da buruk giriyor.

BAYRAM, AİLE İSTER

Ali, Suriye'de savaşın oluşturduğu durum nedeniyle hayatta kalma mücadelesi vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Burada Anneler Günü yoktur. Bayram bile yoktur. Kimsem yoktur. Torunlarımın kimsesi yoktur. Kimse huzurlu değil. Bayram, aile ister." ifadelerini kullandı.

En buruk kutlama

Ayfer Açık’ın oğlu, annesini görev yaptığı hastanenin bahçesinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

İzmir'de Kovid-19 tedavisi gördükten sonra hastanedeki görevine geri dönen ama çocuğuna hastalık bulaştırmamak için öğrenci yurdunda kalan hemşire Ayfer Açık'ın oğlu, annesini görev yaptığı hastanenin bahçesinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ayfer Açık, enfekte olduğunu öğrendiğinde aklına ilk oğlunun geldiğini, hastanede ve evde kaldığı süre boyunca onunla zaman geçiremediği için çok üzüldüğünü söyledi.

ELİM AYAĞIM TİTREDİ

Evinde karantina altındayken oğlunu hiç görmediğini anlatan Açık, "Benim için çok farklı bir Anneler Günü sürprizi oldu. Çok mutlu oldum elim ayağım titredi. Bir anne için çok mutlu bir olay, ben rektörüme teşekkür ediyorum. Ona çok sarılmak istedim ama sarılamadım. Sağlık çalışanı anneler zor günler yaşıyor. Evlatlarına sarılamıyorlar. Onunla zaman geçirmeyi çok özledim." dedi.

Kimse bana çiçek almadı yavrum

Solmaz Övünç

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri, bir Anneler Günü’ne daha evlat özlemiyle girdi. Oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç, “Anneler Günü’nü kutlamıyorum. Diğer çocuklarımın kutlamasına da izin vermiyorum. Yavrum yanımda olmayınca Anneler Günü’nü ben ne yapayım” dedi. Anne Zümrüt Salim ise, “Oğlum bize Anneler Günü yok. Sen ne zaman gelirsen o zaman Anneler Günü olur” diye konuştu. Anne Sevdet Demir de “Sen gittikten sonra kimse bana çiçek almadı yavrum. Aldığın çiçeklerin hepsini kaldırdım. 5 yıldır Anneler Günü’nü kutlamadım” ifadelerini kullandı.