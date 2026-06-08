ORGE Enerji TIME ve Statista'nın 'World's Growth Leaders 2026' listesinde dünya 55'incisi 0ldu

Şirket ayrıca "Utilities" (Kamu Hizmetleri) kategorisinde değerlendirilen 38 şirket arasında dünya üçüncüsü olurken, listede yer alan tek Türk şirketi olma başarısını gösterdi. ORGE, ana listede bulunan 25 Türk şirketi arasında ise 6'ncı sırada yer aldı.

TIME ve Statista tarafından hazırlanan araştırmada şirketlerin son beş yıllık büyüme performansları, finansal istikrarları ve hisse senedi performansları dikkate alındı. Liste, büyüme hızının yanı sıra sürdürülebilir finansal yapı, piyasa güveni ve uzun vadeli kurumsal performans kriterlerini de değerlendiriyor.

ORGE'nin üst sıralarda yer alması, şirketin sürdürülebilir operasyonel ve finansal büyüme performansının uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyuyor. Elektrik taahhüt sektöründe faaliyet gösteren ORGE, elde ettiği sonuçla Türkiye'nin öne çıkan büyüme hikâyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının çalışanların özverili çalışmaları ile müşteriler, iş ortakları ve yatırımcıların güven ve desteği sayesinde mümkün olduğu belirtilerek tüm paydaşlara teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca uluslararası alanda elde edilen bu başarının, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu daha da güçlendirdiği vurgulandı.