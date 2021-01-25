Hayat Orhan Gencebay çukura takılıp parmağını kırınca eşi İBBye isyan etti Belediye çok çalışıyor maşallah
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Orhan Gencebay çukura takılıp parmağını kırınca eşi İBB'ye isyan etti: Belediye çok çalışıyor maşallah!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düştü. Hastanelik olan Gencebay'ın sol elinin serçe parmağının kırıldığı öğrenildi. Sanatçının eşi Sevim Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan ederek, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe..." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Orhan Gencebay
Orhan Gencebay

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Bebek'teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, "1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş" açıklamasını yaptı.

Orhan Gencebay'a anjiyo yapıldı
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Orhan Gencebay'a anjiyo yapıldı

Erdoğan Orhan Gencebay'dan bestesini istedi
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Erdoğan Orhan Gencebay'dan bestesini istedi

"Canımız Allah'a emanet"

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" dedi.

Orhan Gencebay: Rivayetlere kulak asmıyorum aşı olacağım
HAYAT
Orhan Gencebay: Rivayetlere kulak asmıyorum aşı olacağım

Orhan Gencebay'ın otomobiline özel tasarım: Gören bir daha bakıyor
FOTOĞRAF 7
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Orhan Gencebay, 2000 model Mercedes S500 aracını, anlaştığı bir tasarımcıyla teslim ederek yeniletti.
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Milliyet'in haberine göre; Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre’nin fotoğrafları özel bir teknikle otomobilinin bazı bölümlerine koyuldu.
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74 yaşındaki sanatçının, Bir Teselli Ver, Hatasız Kul Olmaz ve Beni Böyle Sev gibi hit olmuş şarkılarının notaları kapı kollarına işlendi.
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Otomobile ayrıca ekran, mini masa ve bardaklık gibi birçok yeni detayda eklendi.
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Orhan Gencebay'ın otomobiline özel tasarım: Gören bir daha bakıyor
Usta sanatçı Orhan Gencebay bir tasarımcıyla anlaşarak otomobilinin içini yeniledi. Gencebay, Mercedes S500 aracını yenilenmesi için teslim etti. Sürprizi görünce aracını yenileyen ekibe ''Berhudar olun'' diyerek teşekkür etti. Aracın içini görenler ise bir daha baktı.


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