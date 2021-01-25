Orhan Gencebay çukura takılıp parmağını kırınca eşi İBB'ye isyan etti: Belediye çok çalışıyor maşallah!
Usta sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düştü. Hastanelik olan Gencebay'ın sol elinin serçe parmağının kırıldığı öğrenildi. Sanatçının eşi Sevim Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan ederek, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe..." ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Bebek'teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, "1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş" açıklamasını yaptı.
"Canımız Allah'a emanet"
Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" dedi.