Orhan Gencebay çukura takılıp parmağını kırınca eşi İBB'ye isyan etti: Belediye çok çalışıyor maşallah!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Bebek'teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, "1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş" açıklamasını yaptı.

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"Canımız Allah'a emanet"

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" dedi.

HAYAT Orhan Gencebay: Rivayetlere kulak asmıyorum aşı olacağım

FOTOĞRAF 7 Orhan Gencebay, 2000 model Mercedes S500 aracını, anlaştığı bir tasarımcıyla teslim ederek yeniletti. Milliyet'in haberine göre; Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre’nin fotoğrafları özel bir teknikle otomobilinin bazı bölümlerine koyuldu. 74 yaşındaki sanatçının, Bir Teselli Ver, Hatasız Kul Olmaz ve Beni Böyle Sev gibi hit olmuş şarkılarının notaları kapı kollarına işlendi. Otomobile ayrıca ekran, mini masa ve bardaklık gibi birçok yeni detayda eklendi. . . . Orhan Gencebay'ın otomobiline özel tasarım: Gören bir daha bakıyor Usta sanatçı Orhan Gencebay bir tasarımcıyla anlaşarak otomobilinin içini yeniledi. Gencebay, Mercedes S500 aracını yenilenmesi için teslim etti. Sürprizi görünce aracını yenileyen ekibe ''Berhudar olun'' diyerek teşekkür etti. Aracın içini görenler ise bir daha baktı. BiP'te paylaş

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