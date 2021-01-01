Orhan Gencebay: Rivayetlere kulak asmıyorum aşı olacağım
Fantezi müziğin usta sanatçısı Orhan Gencebay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs aşısı olacağını belirten Gencebay, "Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var onlara kulak asmıyorum hiç" ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aşı olacağını söyleyen Gencebay, kendisine sosyal medyada edilen hakaretle ilgili de konuştu. Sanatçı, ''O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Orada art niyet var o yüzden bedelini ödeyecekler'' dedi.
"Devletimiz ne diyorsa saygımız sonsuz"
Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var onlara kulak asmıyorum hiç. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' ifadelerini kullandı. 2020 yılı için yorumda bulunan usta sanatçı, ''Bu da geçer, neler geçmedi ki'' şeklinde konuştu.
Gencebay, kendisine Instagram üzerinden 'yalaka' ifadesini kullanarak 'hakaret' ettiği gerekçesiyle S.S'ye dava açmış ve geçtiğimiz gün görülen duruşmada sanığa bin 500 TL adli para cezası verilmişti.