Orhan Gencebay: Rivayetlere kulak asmıyorum aşı olacağım

Usta sanatçı Orhan Gencebay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aşı olacağını söyleyen Gencebay, kendisine sosyal medyada edilen hakaretle ilgili de konuştu. Sanatçı, ''O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Orada art niyet var o yüzden bedelini ödeyecekler'' dedi.

"Devletimiz ne diyorsa saygımız sonsuz"

Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var onlara kulak asmıyorum hiç. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' ifadelerini kullandı. 2020 yılı için yorumda bulunan usta sanatçı, ''Bu da geçer, neler geçmedi ki'' şeklinde konuştu.

HAYAT Erdoğan Orhan Gencebay'dan bestesini istedi

Gencebay, kendisine Instagram üzerinden 'yalaka' ifadesini kullanarak 'hakaret' ettiği gerekçesiyle S.S'ye dava açmış ve geçtiğimiz gün görülen duruşmada sanığa bin 500 TL adli para cezası verilmişti.

HAYAT Orhan Gencebay'ın acı günü

FOTOĞRAF 7 Orhan Gencebay, 2000 model Mercedes S500 aracını, anlaştığı bir tasarımcıyla teslim ederek yeniletti. Milliyet'in haberine göre; Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre’nin fotoğrafları özel bir teknikle otomobilinin bazı bölümlerine koyuldu. 74 yaşındaki sanatçının, Bir Teselli Ver, Hatasız Kul Olmaz ve Beni Böyle Sev gibi hit olmuş şarkılarının notaları kapı kollarına işlendi. Otomobile ayrıca ekran, mini masa ve bardaklık gibi birçok yeni detayda eklendi. . . . Orhan Gencebay'ın otomobiline özel tasarım: Gören bir daha bakıyor Usta sanatçı Orhan Gencebay bir tasarımcıyla anlaşarak otomobilinin içini yeniledi. Gencebay, Mercedes S500 aracını yenilenmesi için teslim etti. Sürprizi görünce aracını yenileyen ekibe ''Berhudar olun'' diyerek teşekkür etti. Aracın içini görenler ise bir daha baktı. BiP'te paylaş

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