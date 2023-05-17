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Hayat

Orhan Gencebay'dan 'öldü' iddiaları sonrası ilk açıklama: Henüz vademiz dolmamış

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medyada yayılan haberler üzerine açıklama yaptı. Gencebay, "Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur" dedi.

12:13 . 17/05/2023 Çarşamba
DHA
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Sosyal medyada Orhan Gencebay'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar üzerine Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay açıklama yaptı.

"Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir"

Gencebay,
"Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur. Şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Merak edenlere buradan en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum, berhudar olsunlar. Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı. Ağır bir şaka. Ama biz bunlara yaşamımız boyunca 15-20 defa yaşandı, alıştık. Daha önce de yaşadık bunları, oluyor böyle şeyler. Şuan sağlığımız iyi. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir"
şeklinde konuştu.



#orhan gencebay
#ölüm
#sağlık
#sanatçı
#arabesk
8 dakika önce
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