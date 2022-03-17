Hayat Ortak Netflix kullananlar dikkat Ekstra ücret dönemi başlıyor
TELEVİZYON

Ortak Netflix kullananlar dikkat: Ekstra ücret dönemi başlıyor

Popüler dijital yayın platformu Netflix, ortak hesap kullanan ve tek şifreyle giriş yapan kullanıcılarını üzecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Platformun, artık her üyelikte farklı adreste bulunan kullanıcı başına ekstra ücret alacağı ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ortak Netflix kullananlar dikkat: Ekstra ücret dönemi başlıyor
Netflix, aynı profili kullanan fakat aynı evde yaşamayan kullanıcılardan ekstra ücret almaya hazırlanıyor.

Popüler dijital yayın devi Netflix, güncel olarak kullanıcıların tek şifreyle giriş yapmasına ve ortak bir hesap kullanmasına olanak tanıyor. 'Premium' üyelikte 4 kullanıcıya kadar, 'Standart' üyelikte ise 2 kullanıcıya kadar profil oluşturulabiliyor. Tüm bu kullanıcılar, Netflix'e farklı adreslerden erişim sağlayabiliyor.

Aktarılan son detaylara göre ise Netflix; Şili, Kosta Rika ve Peru'da bu durumu değiştirmeye yönelik "Ekstra Üye Ekle" isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özelliğin, her üyelikte farklı adreste bulunan kullanıcı başına ekstra ücret talep edilmesine yol açacağı ifade edildi. Henüz test aşamasında olan özellik hakkında, Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi.

Fakat ekstra üye ücretinin, üye başına 2,99 dolar olacağı kaydedildi. Akşam.com'da yer alan habere göre eklenen ekstra üyelerin, kendi giriş bilgileri ve şifreleri olacağının da altı çizildi.

ÜYELİKLERDEKİ HESAP SAYISI 2 İLE SINIRLANDIRILACAK

Paylaşılan diğer iddialara göre; yeni özelliğin platforma entegre edilmesinin ardından farklı adreste bulunan her bir kullanıcının, ekstra üye olarak aboneliğe eklenmesi gerekecek. Daha sonra eklenen her bir kullanıcı başına ilave ücret ödenecek.

Üyeliklerdeki hesap sayısı, 2 ile sınırlandırılacak. Bu nedenle Netflix, ana üye ve ekstra üye ile birlikte yalnızca 2 farklı konumda ve 2 farklı cihazda çalışabilecek. Halihazırda bir üyelikte kendi profili olan kullanıcılar, profillerini tüm izleme geçmişleri ve kaydettikleri içeriklerle birlikte ekstra üyeliğe taşıyabilecek.

Netflix'ten Rusya kararı: Ülkedeki hizmetlerini askıya alıyor
DÜNYA
Netflix'ten Rusya kararı: Ülkedeki hizmetlerini askıya alıyor

İlber Ortaylı Netflix'te izlediği diziyi açıkladı: 'Canım düşmanı değilim yani'
HAYAT
İlber Ortaylı Netflix'te izlediği diziyi açıkladı: 'Canım düşmanı değilim yani'

Netflix'te yayınlanan 'İşaretli Yerden Kesin' çizgi dizgisinde terör örgütü propagandası: Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
HAYAT
Netflix'te yayınlanan 'İşaretli Yerden Kesin' çizgi dizgisinde terör örgütü propagandası: Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
Tüm ilçe onları konuşuyordu

Tüm ilçe onları konuşuyordu

Gizli kahramanlar kameralar tarafından görüntülendi.
Çok kuvvetli olacak

'Çok kuvvetli olacak'

​İstanbullular dikkat: Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı.
En çok satan 10 model belli oldu

​Marka marka açıklandı: İkinci el otomobilin tercih edilenleri.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Putin'in savaş giderlerinin kaynağı böyle görüntülendi.​

​Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.

​Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.