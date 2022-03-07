Dünya Netflixten Rusya kararı Ülkedeki hizmetlerini askıya alıyor
AVRUPA

Netflix'ten Rusya kararı: Ülkedeki hizmetlerini askıya alıyor

ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna’ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya’daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Netflixten Rusya kararı: Ülkedeki hizmetlerini askıya alıyor
Foto/arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıların ardından ABD’nin California eyaleti merkezli teknoloji, medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix’ten, Rusya’daki hizmetlerini askıya alma kararı geldi.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da akışlı video yayın hizmetlerini satma ve sağlama hizmetlerinin askıya alınacağı kaydedildi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya’daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Netflix, mevcut abone hesaplarına ne olacağını veya bu konunun ne zaman yeniden değerlendireceğini ise belirtmedi.

İşgalde 12'nci gün: Silahlar susacak mı?
DÜNYA
İşgalde 12'nci gün: Silahlar susacak mı?

Ukrayna gıda kıtlığı riski: Bazı ürünlerin ihracatı askıya alındı
EKONOMİ
Ukrayna gıda kıtlığı riski: Bazı ürünlerin ihracatı askıya alındı
Zelenskiyöldürülürse ne olacak?

'Zelenskiy
öldürülürse ne olacak?'

ABD Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken açıklama.
İBB borç batağında

İBB borç batağında

​Tevfik Göksu: Borç bir yılda 28'den 58 milyar TL'ye çıktı.
İşgalde 12nci gün: Silahlar susacak mı?

20 bin gönüllü<br>savaşçı Ukrayna'da

20 bin gönüllü
savaşçı Ukrayna'da

​Ruslara karşı savaşmak için 52 ülkeden geldiler.
'Kasıtlı cinayet'

'Kasıtlı cinayet'

​Zelenskiy: 'Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz'
Şehir<br>savaşına hazırlık

Şehir
savaşına hazırlık

Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya götürüyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e çağrı.
Kırmızı kart eceli oldu

Kırmızı kart eceli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken ​kalbine yenik düştü.

​Devlet teşvikleri yatırımların önünü açıyor.

'​Sadece ekmek ve su istiyoruz.'

​Direniş hattı beş kilometre mesafede.

​Avrupa, insan hakları dersini geçemedi.
AB alternatif kaynak arayışında

AB alternatif kaynak arayışında

​LNG piyasasında ticaret yapılabilecek pazarlara bakılıyor.
'Doktorları baskıdan kurtaracağız'

'Doktorları baskıdan kurtaracağız'

​Bakan Bozdağ'dan reform paketi değerlendirmesi.
Taşımacılık üssü olacağız

Taşımacılık üssü olacağız

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, Yeni Şafak'a konuştu.
Dünyayı enerji <br>enflasyonu çarptı

Dünyayı enerji
enflasyonu çarptı

Ülkelerin gözü artan maliyetlerde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.