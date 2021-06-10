Otizmli Kemal'in polis olma hayali doğum gününde gerçekleşti: Üniformasını giydi telsizle anons geçti

Çok mutlu olduğunu belirten Kemal, tüm dernek üyeleri ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan 15 yaşındaki otizmli Kemal Akağa’nın en büyük hayali polis olmaktı. Kemal, bu isteğini tesadüf eseri karşılaştığı Bir Adım Yardım Derneği üyelerine söyleyince en büyük hayali gerçek oldu.

Dernek üyelerinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüşmesi sonucunda hazırlanan doğum günü partisinde otizmli Kemal polis kıyafeti giyerek sokaklarda dolaştı.

İHA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş’ın da katıldığı etkinlikte doğum günü pastası kesilen Kemal, dilek olarak ise telsizden anons geçmeyi diledi.

OYNAT 00:31 Polis olan Otizmli Kemal'in doğum günü dileği: Arkadaşlarımı, polisleri Allah korusun İstanbul'da, en büyük hayali polis olmak olan 15 yaşındaki otizmli Kemal Akağa'nın hayali, doğum gününde gerçek oldu. Bir Adım Yardım Derneği ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak gerçekleştirdiği doğum günü etkinliğinde Kemal polis kıyafetiyle sokaklarda dolaşarak telsizinden anons yaptı. Doğum günü pastasını üfleyen Kemal'in dileği ise 'Arkadaşlarımı, polisleri Allah korusun' oldu. BiP'te paylaş

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İHA

Emniyet Müdürü Tepebaş, Kemal’in isteğini gerçekleştirerek telsizden anons yapmasını sağladı. Çok mutlu olduğunu belirten Kemal, tüm dernek üyeleri ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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GÜNDEM Bedensel engelli Emir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu

İHA

“Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım”

En büyük hayali polis olmak olan Kemal’e yardım edebildikleri için çok mutlu olduğunu belirten Bir Adım Yardım Derneği üyesi Duygu Taşkın, “Faaliyetlerimiz sırasında tesadüf eseri Kemal ile karşılaştık. Kemal bize hayalinin polis olmak olduğunu söyledi ve ‘Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım’ dedi. Bizde ne yapılabilir diye düşündük ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaştık. Doğum gününde Kemal’i bir günlüğüne de olsa polis yapmak istediğimizi belirttik ve onlar da karşılıksız kalmadı, bugün buradayız. Dernek üyeleri ve Kemal’e gösterdiği özel ilgisinden ötürü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş’a çok teşekkür ederim” dedi.

GÜNDEM Hayali gerçek oldu

OYNAT 01:17 Bedensel engelli Emir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bedensel engelli Emir Gürtürk'ün, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşme hayali gerçekleşti. Erdoğan, ilk Bursa ziyaretinde Emir Gürtürk'le buluşacağı sözünü de verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir'e ilk Bursa ziyaretinde görüşme sözü verdi. 8 yaşından beri Erdoğan'a tutuklu ile bağlanan Emir, telefon görüşmesiyle büyük sevinç yaşadı.



Emir Gürtürk, '2002 yılından bu yana seviyorum. Ama görüşmek nasip olmadı bugüne kadar. Allah razı olsun; Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel, bize bir sürpriz yaparak görüştürdü. Çok mutlu oldum. Sevincimi söyleyemem. Bir Allah bilir, bir ben bilirim. Ben onu çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanına gitmek nasip olur. Çaya davet ettik. Çay içmeye gelecek. Bizim sevdamız ömür boyu.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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