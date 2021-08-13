ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar

ÖTV indirimi dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.
Milyonlarca vatandaş dün geceden bu yana en ucuz sıfır araç fiyatlarını araçtırmay başladı.
HANGİ MODEL ARABALARDA FİYATLAR DÜŞER?
Yeni alınan ÖTV indirim kararıyla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor. Peki, markalara göre ÖTV indirimi ne kadar? En ucuz sıfır araba fiyatı ne oldu? İşte 2021 ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır araç fiyatları listesi.
İşte ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen modeller
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira
Dacia Duster 1.5 dizel
Çıplak fiyatı: 142.655 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
Yeni KDV: 38 bin 516 lira
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira
Honda Civic 1.6 Elegance
Çıplak fiyatı: 147.175 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
Yeni KDV: 39 bin 737 lira
KIA Sportage
Çıplak fiyatı: 137.900 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
Yeni KDV: 37 bin 233 lira
Hyundai i10
Çıplak fiyatı: 91.723 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
Yeni KDV: 23 bin 939 lira
Hyundai Elantra
Çıplak fiyatı: 108.947 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
Yeni KDV: 29 bin 415 lira
Nissan Juke
Çıplak fiyatı: 137.382 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
Yeni KDV: 37 bin 93 lira
Opel Astra HB
Çıplak fiyatı: 136.299 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
Yeni KDV: 36 bin 800 lira
Seat Leon
Çıplak fiyatı: 108.757 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira
Yeni KDV: 29 bin 364 lira
Volkswagen Golf
Çıplak fiyatı: 136.158 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
Yeni KDV: 36 bin 762 lira