Hayat Oxford Ödüllü Cizreli modacı Antalyayı moda başkenti yapacak
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Oxford Ödüllü Cizreli modacı Antalya'yı moda başkenti yapacak

Oxford Ödüllü Cizreli modacı Mehmet Sait Dalmış 'Antalya’da Uluslararası Film Festivali yapılıyorsa, neden Moda Haftası da yapılmasın?’ diyerek, Antalya’yı moda başkenti yapmak istediğini ve konuyla ilgili projeleri olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Dünya tekstil başkenti olduğumuzu söyleyen modacı Mehmet Sait Dalmış, &quot;Ama moda başkenti değiliz&quot; dedi.
Dünya tekstil başkenti olduğumuzu söyleyen modacı Mehmet Sait Dalmış, "Ama moda başkenti değiliz" dedi.

Başta ünlü aktör Mike Mitchell’in eşi Denise Mitchell olmak üzere birçok tanınan sanatçıların tasarımcılığını yapan Oxford Ödüllü Cizreli modacı Mehmet Sait Dalmış, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katıldı. Dalmış, 'Antalya’da Uluslararası Film Festivali yapılıyorsa, neden Moda Haftası da yapılmasın?’ diyerek konuyla ilgili proje fikri olduğunu söyledi.

Türkiye dünya tekstil başkenti

Birçok yerli ve yabancı ünlü oyuncuların modacılığını yapan Dalmış, Türkiye’nin tekstil sektöründe Çin ile yarışırken, moda sektöründe Avrupa’nın çok gerisinde kaldığına dikkat çekti. Dalmış, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Dünyada iki piyasa var, Çin piyasası ve tekstil. Dünya tekstil başkentiyiz, ama moda başkenti değiliz. Benim hedeflerimin arasında Türkiye’yi moda başkenti yapmak" dedi.

  • Her sene güzel bir şekilde düzenlen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin Antalya prestiji için iyi olduğunu vurgulayan Dalmış, "Bunu uluslararası Fashion Week (Moda Haftası) olarak düzenleyebiliriz. Bu yönde projelerimiz var. Proje yapım aşamasında. Böyle bir projeyi hayat geçirdiğim takdirde ülkemde ciddi anlamda ekonomi geliri elde ederim diye düşünüyorum" diye konuştu.

Çoğunlukla kadın kıyafetleri tasarladığını dile getiren Dalmış, “Yurt dışında özellikle de İtalya’da ciddi anlamda ürettiğim kıyafetler çok beğeni alıyor. Ben zaten oradan yola çıktım. Bende, ‘Neden Türkiye moda haftası olarak anılmasın’ dedim. İlerleyen zamanlarda basın yoluyla daha detaylı açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

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