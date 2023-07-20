Oyuncu Bergüzar Korel 'Çarşafın bana değiyor' diyen İslam düşmanı kadına fena yüklendi

Bir süredir Londra'da yaşayan ekranların ünlü oyuncularından Bergüzar Korel, yurt dışında yaşasa da Türkiye'nin gündemini de yakında takip ediyor. Geçtiğimiz gün Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden." diye bağırmıştı.