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Hayat

Oyuncu Bergüzar Korel 'Çarşafın bana değiyor' diyen İslam düşmanı kadına fena yüklendi

Bursa’da toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadına “Çarşafın bana temas etmesin. Tiksiniyorum.” diyen bir başka kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İnfiale neden olan çirkin saldırıya ünlü oyuncu Bergüzar Korel de sessiz kalmadı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Korel, "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz" diyerek tepki gösterdi.

09:48 . 20/07/2023 Perşembe
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Korel, 'Çarşafın bana değiyor' diyen İslam düşmanı kadına tepki gösterdi.

Korel, 'Çarşafın bana değiyor' diyen İslam düşmanı kadına tepki gösterdi.

Bir süredir Londra'da yaşayan ekranların ünlü oyuncularından Bergüzar Korel, yurt dışında yaşasa da Türkiye'nin gündemini de yakında takip ediyor. Geçtiğimiz gün Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden." diye bağırmıştı.



Korkup ağlamaya başlamıştı

Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki göstermişti.

Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca kadına tepki yağdı. Çirkin ifadeleri kullanan kadına bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.

"Bi' bitmediniz"

Oyuncu Korel açıklamasında "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz." diyerek tepki gösterdi.

#Bergüzar Korel
#Bursa
#Türkiye
18 dakika önce
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