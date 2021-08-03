Hayat Oyuncu Emre Kınay haddini aştı Orman yangınları sonrası vatandaşa koyun benzetmesi yaptı
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Oyuncu Emre Kınay haddini aştı: Orman yangınları sonrası vatandaşa koyun benzetmesi yaptı

Son bir haftadır başta Ege ve Akdeniz olmak üzere yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap Türkiye'nin verdiği başarılı mücadeleyi küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor. son olarak oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk milletine hakaretler yağdırarak, "Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Emre Kınay haddini aştı: Orman yangınları sonrası vatandaşa koyun benzetmesi yaptı
Emre Kınay

Türkiye, birçok bölgede çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor.

Ekipler seferber oldu

Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.

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"Utanın artık ya, yeter"

Bir dönem İYİ Parti'den siyasete atılan oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu. Kınay, şu ifadeleri kullandı; " Farkında değil misiniz? Bu millte koyun mu* Niçin gıkını çıkarmıyor imse? Utanın artık ya, yeter"

İYİ Parti'nin adayı Kınay yasakları çiğnerken yakalanınca çıldırdı: Geri zekalı mısın sen?
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İYİ Parti'nin adayı Kınay yasakları çiğnerken yakalanınca çıldırdı: Geri zekalı mısın sen?
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Kadıköy'den adayı olan Emre Kınay, 'Saat 00.00'ı geçti neden hala mekandasınız' sorusu karşısında çılgına döndü. Kınay önce yasakları çiğnemediğini savundu ardından da muhabire 'Geri zekalı mısın sen?' diyerek hakaretler savurdu.


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