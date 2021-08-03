Oyuncu Emre Kınay haddini aştı: Orman yangınları sonrası vatandaşa koyun benzetmesi yaptı

Türkiye, birçok bölgede çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, özellikle gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere 10 ayrı bölgede yangın etkisini sürdürüyor.
Ekipler seferber oldu
Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.
"Utanın artık ya, yeter"
Bir dönem İYİ Parti'den siyasete atılan oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulundu. Kınay, şu ifadeleri kullandı; " Farkında değil misiniz? Bu millte koyun mu* Niçin gıkını çıkarmıyor imse? Utanın artık ya, yeter"