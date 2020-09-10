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Hayat Oyuncu Halil Kumova, film çekimi için bulunduğu Malatyada hayatını kaybetti
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Oyuncu Halil Kumova, Zalo film çekimi için bulunduğu Malatya'da hayatını kaybetti: Halil Kumova kimdir?

Oyuncu Halil Kumova, film çekimi için bulunduğu Malatya'da hayatını kaybetti

Sanat dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64), sette rahatsızlandı.

Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.

SON FİLMİ 'ZALO' OLDU

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan’ın senaristi ve yönetmeni olduğu ’Zalo’ adlı sinema filminde rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor.

  • 1933’te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.
İHA
Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan’ın senaristi ve yönetmeni olduğu ’Zalo’ adlı sinema filminde rol aldı.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

23 Mart 1956, Bursa'da dünyaya gelen Halil Kumova, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

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