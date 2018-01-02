Oyuncu Selim Erdoğan'ı hassas terazi ele verdi

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 sayfalık gerekçeli kararına göre Selim Erdoğan, Marmaris’te kiracı olduğu villada 25 Nisan 2017’de gözaltına alındı. Erdoğan’ın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri villada arama yaptı.

Evde, 840 gram esrar maddesi yanı sıra, mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Erdoğan, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti, ancak söz konusu maddenin ticaretini yapmadığını kesin bir dille ret etti.

'Yemek için kullanıyorum'

Elde ettiği gelirin iyi seviyede olabildiğini söyleyen Erdoğan, hassas terazi için ise “Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi.

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'Ticaretine ihtiyacım yok'

Erdoğan mahkemedeki ifadesinde “Uyuşturucu maddelerin tohumlarını kullanarak hint kenevirlerini yetiştirdim. Ben, uyuşturucu satarak gelir sağlamaya ihtiyacı olan biri değilim. Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter. Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim” dedi.

Mahkeme ikna olmadı

Yapılan yargılama sonrası mahkeme açıkladığı gerekçeli kararda, Erdoğan’ın verdiği ifade için “Kendisini kurtarmaya yönelik” olarak değerlendirdi. Mahkeme, ele geçirilen esrar maddesinin gramı ve malzemelerin niteliğini, uyuşturucu maddenin üretimi ve ticareti çerçevesinde değerlendirdi. Mahkeme, Erdoğan’a, hint keneviri ekme suçundan 3 yıl 4 ay, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.6 YIL

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6 yıl 7 ay hapiste kalacak

Erdoğan’a verilen 3 yıl 4 aylık ceza için istinaf yolu, 8 yıl 4 aylık ceza için ise temyiz yolu açık. Anılan kararda verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde Erdoğan fiilen 6 yıl 7 ay 20 gün cezaevinde kalacak. Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra da 12 ay denetimli serbestlik koşullarına uymak zorunda kalacak.

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