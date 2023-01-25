Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sektörü ATO'da bir araya geldi

ATO’nun 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği (ÖZERKDER), Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZREM-DER) ile sektör temsilcileri “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Sektörel İstişare Toplantısı”nda bir araya gelerek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sorunlarını mercek altına aldı. ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın açılış konuşması yaptığı toplantıda ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve komite üyeleri de yer aldı.

Sektörü komite aracılığıyla yakından takip ettiklerini bildiren ATO Başkanı Gürsel Baran, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmet kalitesinin, işletmenin yaptığı yatırımla yakından ilgili olduğunu söyledi. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verdikleri eğitimle kamu adına çok önemli görev üstlenen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sayıca çok olması nedeniyle doluluk oranı dörtte bir düzeyinde, düşük bir şekilde hizmet verdiğini belirten Baran, “Sektör temsilcileri, yaklaşık 3 bin 400 özel eğitim merkezi olduğunu ve bunların yüzde 20 kapasite ile faaliyet gösterdiğini bildirdiler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri planlama olmaması nedeniyle haksız bir rekabet altında düşük doluluk oranlarıyla, özel bir hizmeti hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor” dedi. Baran, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak ve ihtiyaç duyan tüm bireylerin faydalanacağı şekilde planlanması gerektiğini ifade etti. Baran, sektörün KOBİ kapsamına dâhil edilerek ilgili teşvik ve kredilerden de yararlanmak istediğini dile getirdi.

“ISRARLI ÇALIŞMAYLA BAŞARI SAĞLAYACAĞIZ”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada sektör temsilcilerinin gündeme getirdiği konuların takipçisi olacaklarını belirterek, “Temsili güçlü bir sektörünüz var. Sektörel sorunlarınızı bilen temsilciler olarak sizler, sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar konusunda bize yol göstereceksiniz. Sizden gelecek bilgilerle bizler de sizin haklarınızı savunacağız. Israrlı çalışmayla da başarı sağlayacağız.” dedi.





“STANDART YÜKSELİNCE İYİ KURUMLAR AYRIŞACAK”

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz da konuşmasında, sektörün içinden gelen sesleri ortak bir görüşte buluşturarak, konsensüs sağlayarak çalışmaları yürütmek istediklerini belirterek, “Sektörün sorunlarını sizlerden öğrenip, güçlü bir çalışma ortamı ortaya çıkaracağız. Bizim yapmamız gereken şey empatiyi canlandırmak. Eğer biz özel eğitimi istenilen seviyeye çeker ve bunu genellersek, sektöre zarar veren sorunları da görünür kılarak çözülmesini kolaylaştırmış oluruz. Standart yükselince işini iyi yapan kurumlar da sektöre zarar verenlerden ayrışacak. Şu an konuştuğumuz sorunlar sektörün standardı yükselince çözülecek” dedi.





Toplantıda dile getirilen konulardan bazıları şunlar;

-Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin kapasite ve doluluk oranları ile ilgili tespit çalışmalarının yapılması,

-Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinin ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenecek kota dâhilinde açılmasına izin verilmesi,

-Sektörde haksız rekabetin önüne geçecek önlemlerin alınması,

-Sektördeki işletmelerin KOBİ kapsamına dâhil edilerek, bu kapsamda teşvik ve kredilerden yararlanmasının sağlanması,

-Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin, Sağlık Turizmi konusunda yapılan çalışmalar kapsamına alınması.