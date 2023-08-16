Özhaseki açıkladı: Yerinde Dönüşüm'e 175 bin 703 başvuru

Bakan Özhaseki, "ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz" dedi.
Bakan Özhaseki sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yerinde Dönüşüm projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703‘e ulaştı.
Ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz
Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek "Yerinde Dönüşüm" projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz.