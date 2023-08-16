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Hayat

Özhaseki açıkladı: Yerinde Dönüşüm'e 175 bin 703 başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Yerinde Dönüşüm projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175.703‘e ulaştı" dedi.

11:43 . 16/08/2023 Çarşamba
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Bakan Özhaseki, "ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, "ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yerinde Dönüşüm projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703‘e ulaştı.

Ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz

Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek "Yerinde Dönüşüm" projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz.


#Mehmet Özhaseki
#Yerinde Dönüşüm Projesi
#Kahramanmaraş
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