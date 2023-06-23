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Hayat

Özkan Uğur'dan hayranlarını üzen haber: 3 aydır yoğun bakımdaydı

MFÖ grubunun üyelerinden pop müziğinin usta ismi Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Yoğun bakımda olan Uğur, entübe edildi.

17:12 . 23/06/2023 Cuma
Diğer
Özkan Uğur

Özkan Uğur

Ünlü sanatçı Ökan Uğur'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Özkan Uğur 3 kez lenf kanserini yenmiş ve sahnelere geri dönmüştü. 69 yaşındaki usta sanatçı cephesinden üzücü bir haber geldi. Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

8 ay önce hastalığı nüksetti

Birsen Altuntaş, Özkan Uğur’un son durumuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı; Usta sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da Koşuyolu’ndaki Acıbadem Hastanesi ‘nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur ‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi. Değerli sanatçımız Özkan Uğur‘a acil şifalar diliyorum.

Entübe nedir? Hasta neden entübe edilir?

Medicana Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre; Entübasyon, kişinin bedeni nefes alma fonksiyonunu kendi başına yerine getiremediği koşulda uygulanan bir prosedürdür. Doktor, nefes alma güçlüğü çeken hastanın boğazından soluk borusuna bir tüp yerleştirerek ciğerlere hava girip çıkmasını kolaylaştırır. Tüp aracılığı ile solunum cihazına bağlanan hastanın ciğerlerine hava ile birlikte ekstra oksijen de pompalanır. Cihaz, ciğerlerdeki karbondioksitin dışarı verilmesine de yardımcı olur. Bu işlem sayesinde hastanın ciğerlerindeki oksijen ve karbondioksit seviyeleri sağlıklı bir düzeye getirilir. Entübasyon; solunum yolunun kullanılamadığı, ciğerlere yeterince oksijenin ulaşamadığı, hastanın nefes alıp veremediği ve bu gibi durumlarda uygulanan bir müdahaledir.







#ÖzkanUğur
#MFÖ
#kanser
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