Hayat Pakistan Başbakanı Devlet televizyonunda "Diriliş Ertuğrul"un yayınlamasını istiyorum
AKTÜEL

Pakistan Başbakanı: Devlet televizyonunda "Diriliş Ertuğrul"un yayınlamasını istiyorum

Pakistan Başbakanı: Devlet televizyonunda "Diriliş Ertuğrul"un yayınlamasını istiyorum

Pakistan Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, sosyal, kültürel ve dini değerleri korumak için yapılan düzenlemeler kapsamında Başbakan Han'ın PTV'den Diriliş Ertuğrul'u yayınlamasını istediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Diriliş Ertuğrul.
Diriliş Ertuğrul.

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu PTV'den Diriliş Ertuğrul dizini yayınlamasını talep etti.

  • Arab News'e konuşan Pakistan Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, Urduca dublajlı olarak PTV'de gösterilecek dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğini belirterek, "Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz" diye konuştu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Meksikalı bir çiftin İslam ile şereflenmesine vesile oldu
OYNAT 00:00
Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Meksikalı bir çiftin İslam ile şereflenmesine vesile oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al, Meksikalı bir çiftin İslam ile şereflenmesine vesile oldu. ABD'de katıldığı bir program sonrası sanatçı Celal Al ile sohbet eden Meksikalı çift, Diriliş Ertuğrul dizisini izlediklerini belirterek İslamiyeti uzun süredir araştırdıklarını ve Müslüman olmaya karar verdiklerini söyledi. Daha sonra Celal Al ile beraber kelime-i şehadet getiren çift İslam ile şereflenerek Müslüman oldu.

Batı ülkelerinde İslam algısı değişiyor

Kendisinin katıldığı bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, üyeler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla medya alanında iş birliğinin görüşüldüğünü söyleyen Avan, bu alanda yapılacak çalışmalara özel ilgi gösterildiğini ve bunun aynı zamanda Batı ülkelerindeki İslam algısını değiştirmekte de faydalı olduğunu kaydetti.

Avan, televizyon ve sinema alanındaki içeriklerin İslamofobi ile mücadelede de etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

PTV Uluslararası İlişkiler Direktörü Şazia Sikandar, "PTV, diziyi Pakistan'da yayınlamak için Urduca yayın haklarını aldı. Şu an dublaj sürecindeyiz. Seyirciyi yakalayabilmek için seslendirme sanatçılarını dikkatle seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diriliş Ertuğrul'da hafızalardan silinmeyen anlar
HAYAT
Diriliş Ertuğrul'da hafızalardan silinmeyen anlar
Erdoğan, İngilterede gazetecilerle söyleşi yaptı: İkinci dörtlü zirve İstanbulda

Erdoğan, İngiltere'de gazetecilerle söyleşi yaptı: İkinci dörtlü zirve İstanbul'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Cerenin katil zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil zanlısı, suçunu itiraf etmişti.
39 yıldır böylesi görülmedi

39 yıldır böylesi görülmedi

​Türkiye sonbaharda son 39 yılın en düşük yağışını aldı.
Sigara tiryakilerine kötü haber

Sigara tiryakilerine kötü haber

​Açılır kapanır alanlar da artık kapalı alan sayılacak.
Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sadece gövdesine 2.2 milyon metreküp beton döküldü.
Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Yatırım ve<br> istihdam müjdesi

Yatırım ve
istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

​Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşudan akılamaz hareket.
5,8'lik deprem<br>sonrası 6 kat arttı

5,8'lik deprem
sonrası 6 kat arttı

Aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Tarihin<br>en büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.
Kovan başına 10 lira

Kovan başına 10 lira

Tarım ve Orman Bakanlığından organik arıcılık yapanlara destek.
Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler.
Meteoroloji'den<br> kırmızı alarm

Meteoroloji'den
kırmızı alarm

​Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.