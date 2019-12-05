Pakistan Başbakanı: Devlet televizyonunda "Diriliş Ertuğrul"un yayınlamasını istiyorum

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu PTV'den Diriliş Ertuğrul dizini yayınlamasını talep etti.

Arab News'e konuşan Pakistan Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, Urduca dublajlı olarak PTV'de gösterilecek dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğini belirterek, "Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz" diye konuştu.

OYNAT 00:00 Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Meksikalı bir çiftin İslam ile şereflenmesine vesile oldu Diriliş Ertuğrul dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al, Meksikalı bir çiftin İslam ile şereflenmesine vesile oldu. ABD'de katıldığı bir program sonrası sanatçı Celal Al ile sohbet eden Meksikalı çift, Diriliş Ertuğrul dizisini izlediklerini belirterek İslamiyeti uzun süredir araştırdıklarını ve Müslüman olmaya karar verdiklerini söyledi. Daha sonra Celal Al ile beraber kelime-i şehadet getiren çift İslam ile şereflenerek Müslüman oldu. BiP'te paylaş

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Batı ülkelerinde İslam algısı değişiyor

Kendisinin katıldığı bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, üyeler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla medya alanında iş birliğinin görüşüldüğünü söyleyen Avan, bu alanda yapılacak çalışmalara özel ilgi gösterildiğini ve bunun aynı zamanda Batı ülkelerindeki İslam algısını değiştirmekte de faydalı olduğunu kaydetti.

Avan, televizyon ve sinema alanındaki içeriklerin İslamofobi ile mücadelede de etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

PTV Uluslararası İlişkiler Direktörü Şazia Sikandar, "PTV, diziyi Pakistan'da yayınlamak için Urduca yayın haklarını aldı. Şu an dublaj sürecindeyiz. Seyirciyi yakalayabilmek için seslendirme sanatçılarını dikkatle seçiyoruz" ifadelerini kullandı.