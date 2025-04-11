Parkinson ile 10 yıllık mücadelesinde 'beyin pili' ameliyatı umut oldu: Yüzde 70'e varan oranda iyileşme gösterdi

"İlk önce nöroloji tarafından bu hastalarda ilaç tedavisi başlıyor. Hastanın yaşına ve sosyoekonomik durumuna göre ilaç tercihi yapılıyor. Böylece bu tedaviye başlanıyor. Hastalık ilerleyici olduğu için bu ilaçların hem miktar hem de sık kullanımı artabiliyor, çeşitliliği de artabiliyor. Bir süre sonra da bu hastalarda artık tedaviye dirençli bir hale gelmiş oluyor. Orada da beyin cerrahları devreye girip derin beyin stimülasyonu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Biz, bunu en güvenli şekilde yapmak için de elimizden gelen bütün teknolojiyi ve ihtimamı gösteriyoruz. 'Parkinson tedavisi artık gelişti ve oturdu.' diyebiliriz ve gelişmeye de daha açık, birçok çalışmanın yapıldığı bir alan. İnsanların yaşam ömrü uzadıkça bu gibi hastalıkların ortaya çıkması da daha sık gördüğümüz bir durum."