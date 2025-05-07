Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Peygamberimizin taziye evine yemek götürmesi örnek oldu: Mardin'de taziye evlerinde yemek uygulaması kalkıyor

Peygamberimizin taziye evine yemek götürmesi örnek oldu: Mardin'de taziye evlerinde yemek uygulaması kalkıyor

13:307/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Mardin'de taziyelerde ikram edilen yemek uygulamasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, Peygamberimizin taziye evlerine yemek götürülmesini tavsiye ettiğini söyleyerek bu uygulamanın ölü sahiplerinin taziyede bulunanlara yemek hazırlaması şeklinde değiştiğini ifade etti. Çelikkol, ''Yoksul, dar gelirli kardeşlerimiz, komşularına mahcup olmamak için bu yemeği vermek maksadıyla kredi çektiklerini, borçlandıklarını çok zorda kaldıklarını söylediler'' dedi.

İl genelinde taziye yemeklerinin kaldırılması için İl Müftülüğünde kaymakamlar, ilçe müftüleri ve din görevlilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, toplantıda yaptığı konuşmada, taziye sahiplerinin sıkıntılarının azaltılması gerektiğini söyledi. Böyle günlerde taziye sahiplerinin yemek vermesinin doğru olmadığını kaydeden Çelikkol, şöyle konuştu:


"Peygamberimiz ölü yakınlarının yükünü hafifletmek için evlerine yemek götürmeyi tavsiye etmiştir, orada yemek yenmesini değil. Zamanla bazı yörelerde bu tarz uygulamadan uzaklaşılmış, ölü yakınlarına yemek götürmenin yerine ölü sahiplerinin taziyede bulunanlara yemek hazırlaması almıştır."

Taziyeye gelenlere yemek verme adetinin önüne geçilmesi için herkese görev düştüğünü dile getiren Çelikkol, "Müslüman bir toplumda taziyeye gelenlerin yemek beklentisi içerisinde olmasının fıtri, ahlaki ve dini açıdan kötü bir davranış olduğu bilincinin topluma kazandırılması, taziyelerin kısa tutulması ve taziye kabulünün akşam ezanı ile bitirilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.


İl Müftüsü Enver Türkmen ise Mardin için çok hayırlı bir başlangıcı yapmak istediklerini belirtti.




KREDİ ÇEKEN VAR

Vali Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde ve destekleriyle çalışmalara başladıklarını kaydeden Türkmen, şöyle konuştu:


"Bu konuda bize il genelinde çok şikayetler geldi. Varlıklı insanlar kendi yakınları için ikramda bulunma konusunda hiçbir zorluk hissetmediler ama özellikle yoksul, dar gelirli kardeşlerimiz, komşularına mahcup olmamak için bu yemeği vermek maksadıyla kredi çektiklerini, borçlandıklarını çok zorda kaldıklarını ifade ettiler. Biz de bu konuda ilimiz genelinde güzel bir başlangıca imza atalım istedik. Hutbe hazırlandı, hutbe okunacak. Vaazlar verilecek. Hayırlı bir işin başlangıcı olacak inşallah. Eğer taziye yakını bir hayır yapacaksa ihtiyaç sahiplerine yapsın. İnşallah hep birlikte bu hayra vesile olalım, ilimizde kangren haline gelen bu meseleyi birlikte çözelim. Önemli olan yemek uygulamasının kaldırılması. Bu konu büyük önem arz etmekte. İnşallah bugün bir başlangıç olacak. Bu, diğer illerimize de örnek olacak."




#mardin
#taziye yemeği
#toplantı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'daki 6,2'lik depremin raporu yayınlandı: "7,8'e göre hazırlanmalıyız"