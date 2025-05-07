Peygamberimizin taziye evine yemek götürmesi örnek oldu: Mardin'de taziye evlerinde yemek uygulaması kalkıyor

"Bu konuda bize il genelinde çok şikayetler geldi. Varlıklı insanlar kendi yakınları için ikramda bulunma konusunda hiçbir zorluk hissetmediler ama özellikle yoksul, dar gelirli kardeşlerimiz, komşularına mahcup olmamak için bu yemeği vermek maksadıyla kredi çektiklerini, borçlandıklarını çok zorda kaldıklarını ifade ettiler. Biz de bu konuda ilimiz genelinde güzel bir başlangıca imza atalım istedik. Hutbe hazırlandı, hutbe okunacak. Vaazlar verilecek. Hayırlı bir işin başlangıcı olacak inşallah. Eğer taziye yakını bir hayır yapacaksa ihtiyaç sahiplerine yapsın. İnşallah hep birlikte bu hayra vesile olalım, ilimizde kangren haline gelen bu meseleyi birlikte çözelim. Önemli olan yemek uygulamasının kaldırılması. Bu konu büyük önem arz etmekte. İnşallah bugün bir başlangıç olacak. Bu, diğer illerimize de örnek olacak."