Yakınları, gazi olduğunu düzenlenen cenaze töreninde öğrendi

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, Hasan Hüseyin Işık'ın çevresinde sade yaşamı ve alçakgönüllülüğüyle tanındığı belirtildi. Gazi olduğu bilgisi ise birçok yakını tarafından ilk kez cenaze sırasında öğrenildi. Katılımcılar, bu onurlu unvanı büyük bir tevazu ile saklamış olmasından dolayı hem şaşkınlıklarını hem de derin saygılarını dile getirdi.