Devlet himayesindeki çocuklardan şehit ailelerine bayram ziyareti

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve devlet himayesindeki çocukların Karskapı Şehitliği'nde çikolata ikramıyla karşıladığı şehit aileleri kendilerine ayrılan bölümlerdeki yerini aldı. Solakzade Camisi imam hatibi Ali Turhan ile müezzin Cihan Şehri'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü dua etti. Cihan Şehri'nin Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı 'Bir hilal uğruna ya Rab!' kasidesini okuduğu törende; şehit aileleri, evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Ellerinde bayraklarla mezarlıkları ziyaret eden devlet himayesindeki çocuklar da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Şehitliklerdeki törenin ardından Hasan Aykut, devlet himayesindeki çocuklar ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert, ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi. Cömert, "Allah sizden razı olsun. Çok memnun oldum, duygulandım. Allah çocuklarımızı devletimize, milletimize hayırlı birer evlat etsin. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onların hakkı ödenmez" dedi. Aykut ve beraberindeki çocuklar, daha sonra Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Fikret Gündüz'ün ailesini ziyaret etti. Çocuklar, şehit eşi Nurcan Gündüz'ün bayramını kutladı. Gündüz, kapısının her zaman çocuklar için açık olduğunu söyledi.