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Devlet himayesindeki çocuklardan şehit ailelerine bayram ziyareti

Devlet himayesindeki çocuklardan şehit ailelerine bayram ziyareti

10:0731/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
DHA
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Ellerinde bayraklarla mezarlıkları ziyaret eden devlet himayesindeki çocuklar da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Ellerinde bayraklarla mezarlıkları ziyaret eden devlet himayesindeki çocuklar da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Erzurum'da devlet himayesindeki çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliklerde şehit aileleri ile bir araya gelip, asker ve polisler için dua etti. Çocuklar daha sonra şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın annesi ile şehit Uzman Çavuş Fikret Gündüz'ün eşini ziyaret etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Karskapı, Polis ve 15 Temmuz şehitliklerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve devlet himayesindeki çocukların Karskapı Şehitliği'nde çikolata ikramıyla karşıladığı şehit aileleri kendilerine ayrılan bölümlerdeki yerini aldı. Solakzade Camisi imam hatibi Ali Turhan ile müezzin Cihan Şehri'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü dua etti. Cihan Şehri'nin Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı 'Bir hilal uğruna ya Rab!' kasidesini okuduğu törende; şehit aileleri, evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Ellerinde bayraklarla mezarlıkları ziyaret eden devlet himayesindeki çocuklar da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Şehit ailelerine ziyaret

Şehitliklerdeki törenin ardından Hasan Aykut, devlet himayesindeki çocuklar ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert, ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi. Cömert, "Allah sizden razı olsun. Çok memnun oldum, duygulandım. Allah çocuklarımızı devletimize, milletimize hayırlı birer evlat etsin. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onların hakkı ödenmez" dedi. Aykut ve beraberindeki çocuklar, daha sonra Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Fikret Gündüz'ün ailesini ziyaret etti. Çocuklar, şehit eşi Nurcan Gündüz'ün bayramını kutladı. Gündüz, kapısının her zaman çocuklar için açık olduğunu söyledi.

'Amacımız, bir gönül köprüsü kurmak'

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, amaçlarının bu vatanın kolay kazanılmadığını göstermek olduğunu söyledi. Aykut,
"Bayram dolayısıyla devlet himayesindeki çocuklarımızla birlikte şehitlerimizin muhterem ailelerini ziyaret ediyoruz. Amacımız, ailelerimizle çocuklar arasında bir gönül köprüsü kurmak. Devlet olarak, kurumsal olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Çocuklarımızla bayram ziyaretlerimiz devam edecek. Ailelerle çocuklarımız arasında gönül köprüsü kuracağız"
dedi.



#Erzurum
#şehit aileleri
#Ramazan Bayramı

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