Pink Floyd şarkıları için en az 500 milyon dolar istiyor

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Pink Floyd, şarkılarının telif hakları için en az 500 milyon dolar talep ediyor. Financial Times gazetesi sözleşmenin değerinin ABD’li rock yıldızı Bruce Springsteen’in haklarının, 550 milyon dolara Sony’ye satıldığı rekor miktarı dahi aşabileceğini belirtti.

Bestsellingalbums.org’a göre en önemli şarkıları arasında ‘Many’, ‘Wish You Where Here’ ve ‘Comfortplely Nump’ yer alan ve David Gilmore ve Roger Waters tarafından yönetilen progresif rock grubunun dünya çapında yaklaşık 250 milyon kopya satan albümleri müzik tarihinin en yüksekleri arasında yer alıyor.

HAYAT Pink Floyd’la müzikli yolculuk