Piramitlerin gizemi artıyor: Altında yeraltı şehri olabilir

Mısır’daki ünlü piramitlerin altındaki "yeraltı şehri"ne dair yeni keşif, bilim dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. İtalyan araştırmacılardan oluşan bir ekip, Kefren Piramidi’nin yaklaşık 700 metre derinliğinde yer alan gizemli su sistemi ve yeraltı yapıları tespit ettiklerini açıkladı.





Ekip, sonar radar teknolojisi kullanarak, piramitlerin altındaki yerin derinliklerinden yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etti ve yapıları üç boyutlu haritaladı.

"YERALTI ŞEHRİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Daily Mail'de yer alan habere göre, Cumartesi günü yapılan bir basın açıklamasında, araştırmacılar, bu keşfin yalnızca su sistemini değil, aynı zamanda derinlere inen yeraltı yollarını da işaret ettiğini belirtti. İtalya'nın Pisa Üniversitesi'nden Prof. Corrado Malanga, "Bu görüntüleri gelecekte büyüttüğümüzde, altındaki yapıların gerçek bir yeraltı şehri olduğunu ortaya çıkaracağız" şeklinde konuştu.





Keşfe dair ilk tepkiler karışık oldu. Bazı bilim adamları, bu iddiaları "yanlış" ve "abartılı" olarak nitelendirirken, diğerleri yeraltı yapılarının varlığını ciddiyetle ele aldı. Özellikle, Kefren Piramidi'nin altındaki dikey şaftlar ve devasa odalarla ilgili yapılan açıklamalar, dikkatleri üzerine çekti. Ekip, piramidin yapısının sağlam kalabilmesi için bu yeraltı sistemlerinin önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü.





Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Prof. Lawrence Conyers ise, yerin bu kadar derinine inen radar teknolojilerinin henüz bu kadar ileri gitmeye yetmediğini, dolayısıyla yeraltı şehri fikrinin aşırı abartı olduğunu savundu. Ancak, piramitlerin altındaki küçük yapıların varlığına dair olasılıkları dışlamadı.

GİZEMLİ BÜYÜK ODALAR

İtalya’daki basın toplantısında paylaşılan bir diğer ilginç bulgu ise, piramitlerin altındaki "Amenti Salonları" ile bağlantılı olduğu iddia edilen büyük odaların keşfi oldu. Bu odaların, eski Mısır'a dair kayıp bilgileri barındırdığına inanılıyor. Ekip, ayrıca, yeraltı yapılarının birbirine bağlı şaftlarla erişilebilen büyük dikdörtgen muhafazalar içerdiğini ve bu yapıların piramitlerin boyutlarına yakın büyüklükte olduğunu belirtti.





Malanga ve diğer araştırmacılar, 2022’de yaptıkları bir çalışma ile Kefren Piramidi’nin tabanına yakın bir termal anomali tespit ettiklerini ve bu bulguların, piramidin altındaki gizli odalarla ilgili daha fazla kanıt sunduğunu belirttiler. Ekip, bu yeni keşiflerin Mısır’ın eski medeniyetlerine dair daha derin anlayışlar sunduğuna inanıyor.



