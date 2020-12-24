Polisleri bezdiren ısrar: Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye rağmen minibüsler fazladan yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt'ta sabah saatlerinde trafik polisi tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 25 yolcusu olan bir minibüs durduruldu. Ekipler ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi. Aracın sürücüsüne yayınlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için cezai işlem uygulandı. İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi.

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'BAŞKA MİNİBÜS YOK?'

Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar geri bindi. Aynı minibüse binen yolcular, 'neden geri bindiniz?' sorusuna ise "Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?" diyerek cevap verdi. Ekiplerin ikinci uyarılarının ardından ayaktaki yolcular başka bir minibüse geçti. Öte yandan başka bir minibüse de fazladan yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.

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