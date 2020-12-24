Hayat Polisleri bezdiren ısrar Esenyurtta yolcular indirildikleri minibüse Başka minibüs yok deyip geri bindi
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Polisleri bezdiren ısrar: Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi

Polisleri bezdiren ısrar: Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi

Esenyurt'ta yapılan denetimler sırasında fazladan 25 yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. Ekipler ayaktaki yolcuları uyararak minibüsten indirdi. Yolcular cezanın yazılmasının ardından seferine devam eden minibüse binince yine aynı manzara ortaya çıktı. Yolcular ekiplerin ikinci müdahalesinin ardından başka minibüse geçti.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'ta yakalanan minibüste fazladan 25 kişi olduğu ortaya çıktı.
Esenyurt'ta yakalanan minibüste fazladan 25 kişi olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye rağmen minibüsler fazladan yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt'ta sabah saatlerinde trafik polisi tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 25 yolcusu olan bir minibüs durduruldu. Ekipler ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi. Aracın sürücüsüne yayınlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için cezai işlem uygulandı. İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi.

Esenyurt’ta yine aynı manzara: Minibüsler tıka basa dolu, vatandaşlar isyanda
KORONAVİRÜS
Esenyurt’ta yine aynı manzara: Minibüsler tıka basa dolu, vatandaşlar isyanda


'BAŞKA MİNİBÜS YOK?'

Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar geri bindi. Aynı minibüse binen yolcular, 'neden geri bindiniz?' sorusuna ise "Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?" diyerek cevap verdi. Ekiplerin ikinci uyarılarının ardından ayaktaki yolcular başka bir minibüse geçti. Öte yandan başka bir minibüse de fazladan yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.

Esenyurt yine bildiğimiz gibi: 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı
KORONAVİRÜS
Esenyurt yine bildiğimiz gibi: 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı

Esenyurt'ta aracında 37 yolcu çıkan minibüs şoförü, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz'
OYNAT 00:41
Esenyurt'ta aracında 37 yolcu çıkan minibüs şoförü, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz'
Esenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi. Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü polislere, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz' dedi.


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