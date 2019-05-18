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Hayat Prof Dr Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı
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GENEL SAĞLIK

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerin kalbi koruduğunu söyleyerek, “Doğal köy tereyağı, az pişmiş yumurta yiyeceksiniz. Doğal zeytinyağı tüketip, bol su içeceksiniz” dedi.

Haber Merkezi AA
Prof Dr. Canan Karatay
Prof Dr. Canan Karatay

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kalbi koruyan besinleri açıkladı. Prof. Dr. Karatay, “Kalbi koruyan besinler doğal, işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerdir. Bol su içeceksiniz, doğal köy tereyağı yiyeceksiniz, kalp krizini önlediği gösterilmiştir.

Doğal zeytinyağı, az piş yumurta tüketeceksiniz. Yumurta, şeker hastalığını da önler. Kalp krizinin temelinde şişmanlık ve şeker hastalığı yatar” diye konuştu.

Yumurta kolesterolü düşürüyor

Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, “Ben kilo vermek için bunları konuşmuyorum, kalp, damar hastalıkları ve beyin felcini önlemek için söylüyorum. Doğal ev yoğurdu ve sirke de çok önemli. Yumurtayı az haşlamalıyız, çünkü herhangi bir şey yandığı zaman kanserojen oluyor, trans yağlar oluşuyor. Yumurtayı fazla haşladığımızda sarsının etrafında yeşil ve gri bir zar oluşuyor işte o trans yağdır. O artık yumurta değil protein tozudur, çok tehlikelidir. Bol bol yumurta yiyebilirsiniz tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığını önler” ifadelerini kullandı.

En sağlıklı meyve zeytin

Deterjanların da kimyasallarla dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay,açıklamasına şu şekilde devam etti:

  • “Özellikle içinde bulunan klorür ve alüminyum vücut için zehirlidir. Modern meyvede çok fazla früktoz var. Fazla früktoz karaciğeri yağlandırır, insülin direncini başlatır. Siz sağlıklı diye meyve yerseniz şeker hastalığından da kanserden de kurtulamazsınız.
  • Meyveler, korunsun, aynı boyda olsun diye tarım ilaçlarıyla yıkanıyor, bunlar tehlikelidir. Çok da büyüdüler yani çocuk başı kadar elma, ayva olmaz. En sağlıklı meyve zeytindir, istediğiniz kadar zeytin yiyebilirsiniz.”

Trans yağlar kalp krizi sebebi

Doğal olan yağın damar tıkanıklığını önlediğini ifade eden Prof. Dr. Karatay, “Rafine olmuş karbonhidratlar, tuz, şekerler ve trans yağlar kalp krizi sebebidir. Yağın damarları tıkadığı, tıpta yapılan en büyük yalandır. Doğal yağ bilhassa damar tıkanıklığını önlüyor. Damarı tıkayan trans yağlardır, şekerdir, insülin hormonu yüksekliğidir” diye konuştu.

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Annesi sokağa atmıştı: 20 yıl sonra ilham oldu
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Yine hastalığa sahip kişiler sürekli kaşınan, kırmızı renkteki ve kolayca enfeksiyon kapan vücutlara sahip oluyorlar. Hastalık ise son derece ölümcül. Bu hastalığa sahip olup da yaşayan çok az insan var.
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Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu.
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Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”
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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.

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