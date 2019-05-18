Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kalbi koruyan besinleri açıkladı. Prof. Dr. Karatay, “Kalbi koruyan besinler doğal, işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerdir. Bol su içeceksiniz, doğal köy tereyağı yiyeceksiniz, kalp krizini önlediği gösterilmiştir.

Doğal zeytinyağı, az piş yumurta tüketeceksiniz. Yumurta, şeker hastalığını da önler. Kalp krizinin temelinde şişmanlık ve şeker hastalığı yatar” diye konuştu.

Yumurta kolesterolü düşürüyor

Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, “Ben kilo vermek için bunları konuşmuyorum, kalp, damar hastalıkları ve beyin felcini önlemek için söylüyorum. Doğal ev yoğurdu ve sirke de çok önemli. Yumurtayı az haşlamalıyız, çünkü herhangi bir şey yandığı zaman kanserojen oluyor, trans yağlar oluşuyor. Yumurtayı fazla haşladığımızda sarsının etrafında yeşil ve gri bir zar oluşuyor işte o trans yağdır. O artık yumurta değil protein tozudur, çok tehlikelidir. Bol bol yumurta yiyebilirsiniz tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığını önler” ifadelerini kullandı.

En sağlıklı meyve zeytin

Deterjanların da kimyasallarla dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay,açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Özellikle içinde bulunan klorür ve alüminyum vücut için zehirlidir. Modern meyvede çok fazla früktoz var. Fazla früktoz karaciğeri yağlandırır, insülin direncini başlatır. Siz sağlıklı diye meyve yerseniz şeker hastalığından da kanserden de kurtulamazsınız.

Meyveler, korunsun, aynı boyda olsun diye tarım ilaçlarıyla yıkanıyor, bunlar tehlikelidir. Çok da büyüdüler yani çocuk başı kadar elma, ayva olmaz. En sağlıklı meyve zeytindir, istediğiniz kadar zeytin yiyebilirsiniz.”

Trans yağlar kalp krizi sebebi

Doğal olan yağın damar tıkanıklığını önlediğini ifade eden Prof. Dr. Karatay, “Rafine olmuş karbonhidratlar, tuz, şekerler ve trans yağlar kalp krizi sebebidir. Yağın damarları tıkadığı, tıpta yapılan en büyük yalandır. Doğal yağ bilhassa damar tıkanıklığını önlüyor. Damarı tıkayan trans yağlardır, şekerdir, insülin hormonu yüksekliğidir” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 11 Mui'nin öz annesi, diğer bebekler gibi görünmüyor diye, bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra onu terk etmişti. Rog ve Tina ise çocuğu çok sevdiler. Mui'nin nadiren rastlanan bir rahatsızlığı vardı ve doktorlar çocuğun sayılı günleri olduğunu düşünüyorlardı. Rog ve Tina çifti, Mui'nin daha güzel bir çocukluk geçirmesini istediler. Tina Thomas, “Sahip olabileceği en iyi aileye sahip olmasını gönülden istedik” dedi. Çift, Mui üç yaşındayken onu evlat edinmeye karar verdiler. Mui'yi evlat edindikleri günden itibaren kendilerine sık sık çocuğun her an hayatını kaybedebileceği hatırlatıldı. CNN'in haberine göre; 2002 yılında Mui'ye Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koyuldu. Ender rastlanan bu deri hastalığına sahip olan kişilerin ciltleri normalden 14 kat daha hızlı gelişiyor. Yine hastalığa sahip kişiler sürekli kaşınan, kırmızı renkteki ve kolayca enfeksiyon kapan vücutlara sahip oluyorlar. Hastalık ise son derece ölümcül. Bu hastalığa sahip olup da yaşayan çok az insan var. Mui, geçirdiği her gün daha da olgunlaştı. Hastalığına rağmen mutlu bir çocukluk geçirdi ve suratından bir an olsun gülümseme eksik olmadı. Mui, “İçten içe diğerlerinden farklı görünmediğimi düşünmüşümdür hep” diyor. Mui, liseye başladığında ise kâbusları başladı. Arkadaşları onunla sürekli dalga geçti. Ona ‘yaratık' gibi acımasız bir lakap taktılar. Okul çıkışı ise çocuğu hiç rahat bırakmadılar. İnternet aracılığıyla da dalga geçmeye devam ettiler. Maalesef 'Harlequin tipi iktiyozis' için herhangi bir tedavi yöntemi yok. Tek yapılabilecek olan şey çeşitli tedavilerle rahatsızlığın belirtilerini hafifletmek. Çocuğa her gün merhem sürülmesi gerekiyor. Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesine dayanamayan çocuk ise bir süre sonra anne ve babasına merhem sürdürmedi. Mui, kendisiyle dalga geçilmesinden o kadar sıkılmıştı ki bir gün balkondan atlamayı bile düşündü. Mui, kendisiyle dalga geçilmesinden bıkarak liseyi bıraktı. Ona göre okulda hastalığı nedeniyle kendisine inisiyatif gösteriyorlardı ve bu da onu tembelliğe alıştırıyordu. Daha sonra bir bakım evinde işe başladı. Hafta sonları ise ragbi hakemliği eğitimi alıyordu. Tina, “Doktorlar kızımızın her an ölebileceğini söylüyorlardı. Kızımız şimdi 22 yaşında ve 'Harlequin tipi iktiyozis' hastalığı olan dünyanın ilk ve tek hakemi” dedi. Günümüzde ise Mui, bu hastalığı dünyaya tanıtma konusunda öncü oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerine giderek Harlequin tipi iktiyozis hastalığı hakkında insanları bilinçlendiriyor. Mui, hayata bir adım geride başlasa da kararlılığı ve azmiyle herkesin bir adım önüne geçmeyi başarmış durumda. . Annesi sokağa atmıştı: 20 yıl sonra ilham oldu Hong Kong'ta tanışan Rog ve Tina bir süre sonra evlendiler. Tanışmalarının 5 ay ardından dünya evine giren çiftin hayatı mükemmeldi. Çocuk istiyorlardı ancak acele etmiyorlardı. Mui ismindeki küçük bir kızla şans eseri tanışınca hayatları değişti.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder