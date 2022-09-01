Prof. Dr. Celal Şengör 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.

Bahse konu soruşturma ise Şengör’ün 23 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında söylediği şu sözler nedeniyle başlatıldı:

“Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

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Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte musevilik, hristiyanlık, arkasından İslam yani museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.”

OYNAT 00:26 Doğu Perinçek'in sözleri tartışmalara neden oldu: Parti olarak Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız Bodrum'da partililerle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisine olan ilgiden bahsederken 'Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi Hz. Muhammed'e biat etti? Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız' ifadelerini kullandı. Perinçek'in sözleri tepki çekti. BiP'te paylaş

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