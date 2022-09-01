Hayat Prof Dr Celal Şengör dini değerleri aşağılama suçlamasıyla ifadeye çağrıldı
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Prof. Dr. Celal Şengör 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek Bilim programında 'Musa diye bir peygamber yok, İbharim de hiç yaşamamış' diyerek dini değerlere hakaret eden Prof. Dr. Celal Şengör, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

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Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Celal Şengör dini değerleri aşağılama suçlamasıyla ifadeye çağrıldı
Celal Şengör

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.

Bahse konu soruşturma ise Şengör’ün 23 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında söylediği şu sözler nedeniyle başlatıldı:

“Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte musevilik, hristiyanlık, arkasından İslam yani museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.”

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