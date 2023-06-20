Protokol imzalandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un memleketleri kardeş şehir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un memleketlerinin belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Rize'de bir otelde yurt içinden ve yurt dışından gelen belediye başkanlarının katılımıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin belediyesi ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan'ın Sadır Caparov'un memleketi olan Kırgızistan'ın Tüp ilçesi Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

'Kardeşlik köprüsü devam edecek'

İmzalanan protokol ile iki şehrin kardeşliğinin devam edeceğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bu Rize'deki 2. Toplantımız, ev sahipliği yapmaktan da gurur duyuyoruz. Hem belediyelerimiz adına hem de ilimiz adına inşallah bugün güzel bir program olur. Bizim içinde önemli olan Kırgızistan devleti başkanı olan Sadır Caparov'un doğduğu şehir olan Tüp ilçesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın şehri olan Rize'nin kardeş belediye olması meclislerinden böyle bir karar alması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Dünden beri Başkanımla görüşmeler yaptık. İnşallah bundan sonra da iki şehrin arasında da bu kardeşlik köprüsü devam edecek" ifadelerini kullandı.

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