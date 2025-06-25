Psikodiyet nedir? Psikodiyet, sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geleneksel diyet anlayışına yeni bir bakış açısı getiren psikodiyet, bireyin sadece fiziksel değil, duygusal ve zihinsel süreçlerini de dikkate alıyor. Bireylerin kalıcı vücut değişiklikleri için kısıtlayıcı programlara yöneldiği bu dönemde giderek yaygınlaşan psikodiyet, bu anlayışı kökten sorgulayan ve yenilikçi bir alternatif sunuyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen, diyetisyen Esma Nazlı Bulut, psikodiyetin geleneksel diyet kültüründen farklı olarak bedeni, ruhu ve zihni birlikte ele alan bütüncül bir beslenme yaklaşımı olduğunu belirtti. Bulut, her bireyin yeme biçimi ve besinle kurduğu ilişkinin farklı olduğunu, psikodiyetin ise bu ilişkiyi kişinin yaşamı boyunca şekillendiren tüm etkenlerle birlikte değerlendirdiğini paylaştı.





Psikodiyetin temel hedeflerine değinen Bulut, bu hedefleri, kişinin yeme alışkanlıklarını analiz etmek, yeme davranışlarını tetikleyen duygusal durumları belirlemek, olumsuz beden algısını olumluya çevirmek, duygusal yeme ile baş etme becerileri geliştirmek olarak sıraladı.





Bulut, psikodiyetin yalnızca kilo vermeye odaklanan klasik programlardan ayrıldığını ve bireyin yaşam kalitesini artırarak, sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını sağladığını paylaştı. Psikodiyetin özellikle bazı birey grupları için faydalı bir yaklaşım sunduğuna dikkati çeken Bulut, bu grupların, duygusal yeme alışkanlığı olan, yeme bozukluğu yaşayan, obezite ile mücadele eden, diyetlerden sıkılan ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek isteyen bireylerden oluştuğunu kaydetti.





"Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefler"

Bulut, psikodiyetin klasik diyet programlarından farklı olduğuna işaret ederek, "Sürekli diyet yapıp bırakıyor, yasaklarla dolu listelerden bunaldıysanız psikodiyet size göre olabilir. Bu yaklaşımda katı kurallar yerine kişinin 'neden yediğini' anlaması ve kendine uygun miktarları öğrenmesi esastır. Psikodiyet, beslenmeye bütüncül bir bakış sunarak sürdürülebilir sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefler." ifadelerini kullandı.





Psikodiyetin temel birkaç ilkesinin bulunduğunu aktaran Bulut,"Psikodiyet yaklaşımında katı kurallar yerine bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenen esnek öneriler sunulur. Bu yöntemde yasak yoktur. Kişiye özel esnek öneriler sunulur ve etiketleme yoktur. Yiyecekler iyi ya da kötü olarak sınıflandırılmaz. Yargı yoktur. Eleştiri ve cezalandırma içeren bir dil kullanılmaz. Ödül-ceza sistemi uygulanmaz ve bireyin beslenme davranışı destekleyici ve farkındalık odaklı bir yaklaşımla ele alınır." bilgilendirmesinde bulundu.





Bulut, psikodiyet sürecinde yetkin diyetisyenlerin rehberliğinin büyük önem taşıdığını ve duygusal yeme atakları yaşayan bireylerde kısıtlayıcı diyetlerin zararlı etkileri olabileceğini anlattı.