Hayat Puccaya 7 yıl hapis cezası
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​Pucca'ya 7 yıl hapis cezası

Pucca'ya 7 yıl hapis cezası

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılanan 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık, 7 yıl hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Aynı davada aynı suçlamayla yargılanan 'Burry Soprano' lakaplı rap şarkıcısı Burak Aydoğduoğlu'nun ise beraatine karar verildi.

Haber Merkezi IHA
'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık.
'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık.

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Işık ve Aydoğduoğlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müvekkili Sel'ün, üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen Avukat Ali Furkan Tatlı, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı twitler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi. Sanık Burak Aydoğdu'nun Avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını belirterek, müvekkilinin uyuşturucu maddeyi teşvik etme ve özendirme suçunu işlemediğini söyledi.

Her iki avukat da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı.

Pucca'ya 7 yıl Burak Aydoğdu'ya beraat

Mahkeme, Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık'ı' "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca sanık Işık'ı 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan İzmir'de dava açıldığını gerekçe göstererek, Burak Aydoğduoğlu'nun beraatine hükmetti.
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